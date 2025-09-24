Portraits sonores à la Foire à l'eau de Eaux et Rivières de Bretagne

Publié le 24/09/2025
Il n'y a pas d'image pour ce contenu

Découvrez les portraits sonores des enfants de primaire réalisés lors de la Foire à l'eau 2025 organisée par le Sivalodet et Eaux et Rivières de Bretagne !

Lors de la Foire à l'eau de 2025, les enfants ont pu participer à un atelier radio et réaliser leurs portraits sonores ! Les enfants ont réfléchi à leur personnalité, aux mots et aux sons qui les décrivaient et se sont enregistrés au micro de Transistoc'h.

Tous les podcasts :

Portraits de Léo, Yaffa, Tiphaine et Eva

Télécharger le podcast

Portraits de Thibault, Zoé et Eléa

Télécharger le podcast

Portraits de Candice, Titouan, Pierre et Antoine

Télécharger le podcast

Portraits de Gabin, Mélie, Maëla, Hugo, Noé et Calista

Télécharger le podcast

Portraits de Louve, Anaëlle, Iona, Cyrine, Chloé et Lina

Télécharger le podcast

Portraits de Nolann, Leni, Manoë, Thibault et Evan

Télécharger le podcast

Portraits de Baptiste, Maxime, Ethan, Augustin et Jordan

Télécharger le podcast

Portraits de Lina, Léonie, Estelle et Capucine

Télécharger le podcast