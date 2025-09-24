Portraits sonores à la Foire à l'eau de Eaux et Rivières de Bretagne

Portraits sonores à la Foire à l'eau de Eaux et Rivières de BretagnePublié le 24/09/2025
Découvrez les portraits sonores des enfants de primaire réalisés lors de la Foire à l'eau 2025 organisée par le Sivalodet et Eaux et Rivières de Bretagne !
Lors de la Foire à l'eau de 2025, les enfants ont pu participer à un atelier radio et réaliser leurs portraits sonores ! Les enfants ont réfléchi à leur personnalité, aux mots et aux sons qui les décrivaient et se sont enregistrés au micro de Transistoc'h.
Tous les podcasts :
Portraits de Léo, Yaffa, Tiphaine et Eva
Portraits de Thibault, Zoé et Eléa
Portraits de Candice, Titouan, Pierre et Antoine
Portraits de Gabin, Mélie, Maëla, Hugo, Noé et Calista
Portraits de Louve, Anaëlle, Iona, Cyrine, Chloé et Lina
Portraits de Nolann, Leni, Manoë, Thibault et Evan
Portraits de Baptiste, Maxime, Ethan, Augustin et Jordan
Portraits de Lina, Léonie, Estelle et Capucine