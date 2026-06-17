Dans sa Chronique d'ici et d'ailleurs, Sophie Hamonet part à la rencontre des personnes venues de pays étrangers et qui vivent dans le Finistère : Vita nous vient des Pays-Bas et s’est installée à Landerneau il y a 12 ans pour rejoindre son mari. Elle se sent tout à fait à l'aise en France, sauf avec le vouvoiement et tutoiement et les films doublés en français !

Aujourd’hui, Sophie rencontre Vita qui nous vient des Pays-Bas et qui s’est installée à Landerneau il y a 12 ans pour rejoindre son mari. Aujourd’hui Vita est parfaitement trilingue. Elle parle et lit aussi bien en néerlandais, français qu'en anglais (une grande lectrice). Elle nous rappelle que le vouvoiement/tutoiement n’est pas quelque chose de facile à manier, et que même parfois dans les romans français, les personnages se vouvoient alors que si on était dans la vraie vie, ils se tutoieraient déjà depuis cinq chapitres au moins. De même, le doublage des films est horripilant quand on est habitué depuis toujours à écouter en VO. Vita est venue dans les studios avec son aîné, Kimy, 4 ans, lui aussi parfaitement bilingue et à l’aise au micro.