Dans sa Chronique d'ici et d'ailleurs, Sophie Hamonet part à la rencontre des personnes venues de pays étrangers et qui vivent dans le Finistère : Marek Rybak a grandi en Pologne où il a travaillé pour le gouvernement ; il est aussi suédois et il est installé à Landerneau où il fabrique des abat-jours artisanaux.

Aujourd’hui, Sophie rencontre Marek, d’origine suédo-polonaise. Marek a toujours été fasciné par la France, une fascination alimentée par une tante qui travaillait à l’époque pour une entreprise française. Il a appris la langue et la culture française notamment en lisant Okapi et Paris Match. Il a longtemps travaillé pour le gouvernement polonais comme chargé de protocole au niveau européen. Puis, il y a presque 10 ans, changement de vie totale : il devient artisan abat-jouriste et s’installe définitivement en France, à Agen d’abord, puis à Landerneau où il tient la boutique Molinier Créations.