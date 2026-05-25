Dans sa Chronique d'ici et d'ailleurs, Sophie Hamonet part à la rencontre des personnes venues de pays étrangers et qui vivent dans le Finistère : Céline a des origines chiliennes, elle a grandi à Mexico et elle vit aujourd'hui à Saint-Renan où elle est artiste militante.

Aujourd’hui, Sophie rencontre Céline Michell, d’origine franco-chilienne et qui est née et a grandi à Mexico. À 15 ans, elle décide de poursuivre sa scolarité dans un lycée bilingue en France, en région parisienne. Elle est alors loin de se douter combien sa vie va changer.

Entre désillusions et prises de conscience, elle nous raconte sa vie d’alors et sa vie d’aujourd’hui : celle d’une artiste militante installée à Saint-Renan. Elle travaille notamment à faire accepter les corps quels qu'ils soient, et lutte contre la grossophobie à travers ses œuvres.

La prescription musicale : Eugenia Leon Que me lleve la tristeza