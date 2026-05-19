Après l'enquête de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne sur la perception des paysages par la population bretonne, le programme Pièces de paysages se décline dans toute la Région. Le Parc naturel régional d'Armorique propose trois rendez-vous les 21, 28 et 29 mai 2026.

Le programme Pièces de paysages sur le site internet du Parc d'Armorique

Réécoutez notre précédente émission sur les paysages du PNRA et l'observatoire photographique

Notre invitée : Laurence Le Dû-Blayo est vice-présidente du Conseil scientifique du PNRA, professeure des universités au département de géographie de l’Université de Rennes 2. Ses recherches au sein de l’UMR CNRS ESO (Unité Mixte de Recherche Espaces et Sociétés) portent sur le paysage.

Le Parc naturel régional d'Armorique suit de près ses paysages, au travers de l'observatoire photographique créé il y a près de trente ans ; les différents acteurs du paysage sont partie prenante de ses instances : collectivités qui ont la main sur les Plans locaux d'urbanisme ou les Schémas de cohérence territoriale, l'Office français de la biodiversité, les services de l'État (Dreal). En outre, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne (qui regroupe l'État, la Région et les collectivités), en lien avec les PNR bretons a mené en 2024 une enquête sur les paysages bretons et le bien-être. Quelque 2000 réponses ont été recueillies et analysées.

C'est de cette enquête que part le programme Pièces de paysages proposé en ce mois de mai 2026 dans toute la Bretagne ; le Parc naturel régional d'Armorique y participe au travers de trois rendez-vous :

Crozon, le bourg à l’épreuve de l’image le 21 mai 2026 16h-18h depuis le centre culturel L'améthyste : une déambulation dans le bourg de Crozon, guidée par Lise Vauvert la chargée de mission paysages du Parc naturel régional d’Armorique, qui permet de comparer les vieilles photos de la ville et les sites actuels, pour échanger autour des transformations visibles. Un évènement gratuit et ouvert à tous, sur inscription à l’adresse contact@pnr-armorique.fr

le 21 mai 2026 16h-18h depuis le centre culturel L'améthyste : une déambulation dans le bourg de Crozon, guidée par Lise Vauvert la chargée de mission paysages du Parc naturel régional d’Armorique, qui permet de comparer les vieilles photos de la ville et les sites actuels, pour échanger autour des transformations visibles. Un évènement gratuit et ouvert à tous, sur inscription à l’adresse contact@pnr-armorique.fr Les paysages sont bons pour la santé ! le 28 mai 2026 à 20h au cinéma Le Rex de Crozon : Caroline Guittet (OEB), Laurence Le Du (université Rennes 2), Les lolos à l’eau (association), Alix Levain (CNRS) vont explorer notre relation au paysage (terrestre, littoral et sous-marin) et ses liens avec la santé. Deux courts-métrages viendront ponctuer le temps d’échange. Un évènement gratuit et ouvert à tous à partir de 16 ans.

le 28 mai 2026 à 20h au cinéma Le Rex de Crozon : Caroline Guittet (OEB), Laurence Le Du (université Rennes 2), Les lolos à l’eau (association), Alix Levain (CNRS) vont explorer notre relation au paysage (terrestre, littoral et sous-marin) et ses liens avec la santé. Deux courts-métrages viendront ponctuer le temps d’échange. Un évènement gratuit et ouvert à tous à partir de 16 ans. Se souvenir des loups le 29 mai 2026 à 20h au centre culturel L'améthyste à Crozon : le collectif La cavale et un groupe d’habitantes ont réalisé cette pièce de théâtre "paysagère" inspirée du territoire. Se souvenir des loups, des castors et des grands hérons qui vivaient là et que nous avons oubliés. Se figurer les collines, les rivières et les forêts aujourd’hui disparues. Faire ressurgir les histoires des hommes et des femmes qui ont vécu ici. Combattre l’amnésie et fabriquer les « archives » du monde tel qu’il est aujourd’hui. Considérer que tout est toujours là, quelque part. Que tout cela existe encore sous une forme invisible qui peut réapparaître en faisant appel à un peu de magie. Se souvenir des loups pour conjurer l’oubli et célébrer le présent. Billetterie : comcom-crozon.com à partir de 6 € - Dès 12 ans.

D'autres événements sont proposés jusqu'à la fin du mois de mai en Finistère par d'autres structures comme La maison des minéraux ou l'association 1846 ou encore la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime.

Notre santé et les paysages

Un paysage n'est pas seulement une donnée de géographie physique et de biologie ; c'est aussi une perception, une représentation sociale dans la tête de chacune ou chacun de nous. Ce peut aussi être une identité pour un territoire ou un bassin de population. Les paysages font partie de notre quotidien — comme "cadre de vie" — et leur qualité a donc un impact direct sur nous. L'enquête de l'OEB a notamment mis en lumière la sensibilité à la végétation dans les paysages, depuis le bocage dans les champs jusqu'à l'arbre en ville. Les liens entre paysage et santé sont étroits. Il faut qu'on puisse s'aérer, pratiquer des activités physiques dans de bonnes conditions, que les pollutions soient les plus minimes possibles, y compris la lumière qui perturbe le sommeil ou le bruit qui génère du stress.

On s'attache en effet à toutes les dimensions d'un paysage : visuelle, mais aussi tactile, olfactive, auditive, voire gustative (le paysage à manger). Ce sont ces perceptions sensorielles qui font qu'on se souvient d'un paysage. Sur le plan psychique, le paysage comme facteur de lien social est aussi à prendre en compte. Tout comme sa qualité esthétique ; il faut que le paysage puisse nous inspirer comme il l'a fait pour les artistes peintres, premiers défenseurs d'un paysage à préserver. Dès le XIXe siècle, les cures et séjours de santé avaient d'ailleurs lieu au plus près de la nature : en montagne, à la mer... Les recherches scientifiques démontrent désormais ces bienfaits concrets d'un paysage "naturel". Les politiques publiques s'intéressent à présent à ces questions, en adoptant une vision large du paysage (incluant celui du quotidien), à des fins d'attractivité du territoire certes, mais aussi pour la santé de la population qui y vit.

Le Parc naturel régional d'Armorique et son conseil scientifique travaillent par ailleurs sur les paysages sous-marins qui avaient fait l'objet d'un concours photo en été 2025. Deux thèses sont en cours autour de cette question, l'une à l'Université de Rennes 2 (Gaëtan Jolly) et l'autre à l'UBO (Lola Guyon).

Pour aller plus loin sur le sujet des paysages

La série vidéo de l'Université de Rennes 2 Paysage et santé

Le lien vers les séminaires Paysages et territoires de l'Université de Rennes 2

Rapport paysage et santé du Conseil de l'Europe