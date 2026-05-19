Ateliers jardinages des Petits débrouillards dans le jardin Liorz Penker

Retour au jardin Liorz Penker de Kermoysan à Quimper où les Petits débrouillards initient les enfants du centre de loisir aux joies du semis. Les enfants choisissent leurs graines, les sèment, les arrosent ; les pousses seront replantées un mois plus tard

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Notre précédent reportage au jardin Liorz Penker

Ce mercredi, on fait des semis en pleine terre de capucines et de fraisiers mais aussi des semis en pots. L'association co-construit ce jardin dont elle a la charge, avec les enfants entre 3 et 8 ans, essentiellement des centres de loisirs de Quimper.

Contact avec le vivant minuscule et la terre

Le jardin est bien un support pédagogique pour faire ressentir la biodiversité, le changement climatique. L'intérêt de l'atelier du jour, c'est de faire comprendre aux enfants la fragilité de la plante, le temps nécessaire à sa croissance, l'intérêt du paillage. Pour certains, c'est aussi une découverte de la terre et des petits animaux qui la peuplent, l'utilisation des outils fait aussi partie des apprentissages. Une autre fois, on s'intéressera à l'aspect alimentaire du jardin : qu'est-ce qu'un légume ? un fruit ?

Pour les médiatrices scientifiques des Petits débrouillards, il est aussi plus facile aussi d'être en extérieur dans un espace clos et sûr de 1000 mètres carrés qui laissent de la liberté aux enfants

Cerise sur le gâteau, les enfants peuvent ramener à la maison un pot (de récupération) avec un semis pour prendre soin de la future plante et mesurer le temps dont elle a besoin pour grandir.

Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.