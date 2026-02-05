Des ateliers des Petits débrouillards au pied du mur d'escalade des Capucins à Brest : il est question de climat chez Climb Up avec des expériences sur la pollution de l'eau et l'acidification des océans.

Anna et Anne-Victoria, toutes deux animatrices médiatrices des Petits Débrouillards de Brest. Elles réalisaient, auprès des enfants inscrits aux cours d'escalade, une animation avec des expériences et explications pour faciliter la compréhension.

Le but de cette animation étant de sensibiliser le plus possible les enfants au changement climatique et plus particulièrement à la pollution de l'eau et à l'acidification des océans. Pour cela, explication et expérimentation scientifique sont au rendez-vous. Elles gardent leurs attentions portées sur différentes expérimentations (une sur le pH de l'eau et l'autre sur la pollution microplastique de celle-ci) et des explications permettant la compréhension de tous.

Elles adaptent les explications à l'expérience et à l'âge des enfants pour qu'ils puissent tous comprendre correctement.

La finalité de l'animation étant de les alerter, de les informer sur la pollution de l'eau, même celle du robinet, de les sensibiliser sur la dégradation de la biodiversité des océans et des côtes tout en les laissant se faire leur propre idée, leur propre réflexion.