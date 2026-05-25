Le lycée professionnel de Port-Louis travaille sur une aire marine éducative avec l'association Les petits débrouillards. C'est l'occasion d'aller dehors et d'observer un milieu vivant sauvage de proximité tout en comprenant le milieu marin et sa biodiversité.

Lien vers le site internet des Petits débrouillards Grand Ouest

photo de couverture : Crédit : chisloup, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Le lycée professionnel Julien-Crozet de Port-Louis dispose d'une Aire marine éducative : un espace en bord de mer sur lequel les élèves peuvent expérimenter et travailler. Le site de l'AME a été choisi avec les élèves et se partage pour l'instant entre deux zones sur la Grande plage et la plage du Lohic, juste à côté du lycée. L'Aire marine finale sera déterminée au cours des deux années pendant lesquelles l'opération est menée.

Décloisonner les disciplines, pratiquer l'école dehors

C'est Véronique Gillet, la professeure d'arts appliqués, qui a sollicité les Petits débrouillards (antenne de Lorient) pour ce travail qui sera mené avec deux ou trois classes. Son souhait est de décloisonner les disciplines, de favoriser la transversalité entre matières générales et matières professionnelles ; ce projet vient aussi après une formation "classe dehors" qu'elle a suivie ; l'enseignante souhaite ouvrir aussi la bulle culturelle des élèves, leur faire prendre conscience de leur environnement, de celui du lycée. Certaines lycéennes et lycéens ne vont jamais à la plage qui est pourtant proche. Il s'agit aussi de montrer que tout est lié : les maths, les sciences naturelles, le dessin... Une AME peut d'ailleurs se révéler comme un grand espace de créativité, loin des écrans aussi. Les élèves en menuiserie pourront ainsi réaliser, pourquoi pas, du mobilier support de panneaux explicatifs des milieux marins.

Comprendre les liens entre climat, milieu marin et vie humaine

Pour les Petits débrouillards, ce travail est l'occasion d'intervenir en milieu littoral pour sensibiliser les jeunes à la biodiversité et au vivant, aux courants marins et aux circulations, aux pollutions, à l'acidification des océans liée aux émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, etc. Des expériences sont menées in situ, comme toujours dans la pédagogie de l'association.

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Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.