Les volontaires en service civique des Petits débrouillards de Quimper et Lorient et de Transistoc'h échangent leurs expériences de radio et de médiation scientifique tout public, menées pour faire comprendre les effets du changement climatique.

Le site internet des Petits débrouillards Grand Ouest

Écoutez la série radio sur l'adaptation au changement climatique soutenue par l'UE

Le partenariat entre les Petits débrouillards Grand Ouest et Transistoc'h a consisté à proposer aux volontaires en service civique des deux associations une formation croisée : le changement climatique et ses impacts, ainsi que les moyens de s'adapter pour Nathan, volontaire à Transistoc'h et initiation à l'art de la radio pour les quatre volontaires des Petits débrouillards du sud Finistère et du nord Morbihan.

À Quimper, Thelma Friedrich Guiziou, Ludivine Robineau et Solène Rosmorduc ont notamment animé des ateliers au jardin Liorz Penker pour les enfants du quartier de Kermoysan, elles interviennent aussi dans les écoles de Concarneau sur la question de l'eau ; Carla Marie Viallard, rattachée à l'antenne de Lorient a quant à elle travaillé avec des élèves d'un lycée professionnel sur leur Aire marine éducative à Port-Louis ; elle a d'ailleurs réalisé un reportage radio qui sera disponible très bientôt. En suivant par ses reportages les Petits débrouillards, ou les Aires terrestre éducatives des écoles du centre Finistère, Nathan Baert, le reporter de Transistoc'h a beaucoup appris sur le climat, la biodiversité, leurs liens avec la santé, l'alimentation, etc.

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Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.