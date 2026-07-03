Pat’blabla à la ferme de Trevarn pour clore la saison 2026Publié le 03/07/2026
Pour clore la saison radiophonique de Pat blabla, Transistoc’h a délocalisé ses micros à la ferme de Trevarn avec des concerts et des invités au programme !
Un événement co-organisé avec la brasserie de Trevarn à Saint-Urbain
Pat reçoit Hélène du Gouezou (Gouezou Vraz) pour son livre Les souliers rouges, Kristen Falch'on journaliste de @splannenquetes, Camille Manfredi, les illustrateurs Tataninig et Claude Kervern, le tatoueur Rafi Kink propose des flashs.
Et en alternance avec les blablas, la musique !
Blues Acoustique - Musique honnête de Brest
https://youtu.be/xlch11RKTxU?si=NYx-IicsXZLOlMWe
Du punk brestois - t'en veux t'en as! (+ bubbles)