Pour clore la saison radiophonique de Pat blabla, Transistoc’h a délocalisé ses micros à la ferme de Trevarn avec des concerts et des invités au programme !

Un événement co-organisé avec la brasserie de Trevarn à Saint-Urbain

Pat reçoit Hélène du Gouezou (Gouezou Vraz) pour son livre Les souliers rouges, Kristen Falch'on journaliste de @splannenquetes, Camille Manfredi, les illustrateurs Tataninig et Claude Kervern, le tatoueur Rafi Kink propose des flashs.

Et en alternance avec les blablas, la musique !

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Blues Acoustique - Musique honnête de Brest

https://youtu.be/xlch11RKTxU?si=NYx-IicsXZLOlMWe

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Du punk brestois - t'en veux t'en as! (+ bubbles)

https://www.facebook.com/reel/1245330560302203