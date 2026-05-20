57e de Pat'blabla

De l'Ukraine à Landerneau...

Patrice et M.Seb ont décidé de médiatiser l'association landernéenne " Landerneau aux enfants ukrainiens ".

La présidente Virginia Soukup a créé cette association pour venir en aide aux enfants de ce pays, en guerre depuis 2022.

Un Pat'blabla plus émouvant et bouleversant que d'habitude, où Virginia était accompagné de l'écrivain Hervé Bellec, qui reverse régulièrement à l'association, les euros récupérés avec les prestations de son groupe musical Huit de Cœur.

Programmation musicale : Beck " Loser ", Pink Floyd et Andriy Khlyvnyuk " Hey Hey Rise up " (choix de l'invitée), Feldup and the Showerheads " Fear of abandonnent ", Hugues Auffray " N'y pense plus, tout est bien ", Amy Winehouse " Back to black ", Roger Glover " Love is all ".

Chronique lecture : Victoria Amelina " Regarder les femmes, regarder la guerre... " chez Flammarion

Contact : virginia.landerneau.ukraine@gmail.com

https://www.landerneauauxenfantsukrainiens.fr

Rendez-vous le jeudi 4 juin avec l'auteur Gérard Alle, en direct de 10 h à 11 h et en podcast