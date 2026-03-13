L'univers de Johnny Montreuil dans Pat'blabla !

Depuis au moins deux ans, on essayait de faire venir Johnny Montreuil dans Pat'blabla !

C'est fait, victoire !

C'est en solo qu'il a débarqué dans nos studios du Faou, pour nous jouer deux titres en live et évoquer la sortie de son quatrième album, après le double vinyl " Zanzibar ".

Originaire du Finistère, Johnny vit dans une caravane à Montreuil, joue de la contrebasse et détonne dans le milieu...

Programmation musicale : Mel Brooks " It's good to be the king ", Johnny Montreuil live " Ma p'tite Carlo ", Johnny Cash " What do i care " (choix de l'invité), Johnny Montreuil live " Je marche droit ", Les Négresses vertes " Zobi la mouche ", Roger Glover " Love is all "

Chronique lecture : " Enfant de salaud " de Sorj Chalandon, Livre de poche et chez Grasset