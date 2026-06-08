Transistoc'h extra muros à Kermoysan pour Parvis s'éveille

Samedi 6 juin 2026, Transistoc’h proposait une émission spéciale, extra muros, en direct depuis le parvis de la MPT de Penhars, dans le quartier de Kermoysan à Quimper, pour le dernier temps de Parvis s’éveille…Trois jours de fête et de partages imaginés en plein air, au cœur du quartier de Kermoysan, les 3, 5 et 6 juin 2026. L’évènement est proposé à partir de cette année en alternance avec La Rue est vers l’art – l’incontournable festival REVA, festival d’arts de rue, de cultures urbaines et de musique, organisé depuis une dizaine d’années par la MPT de Penhars et qui devient bisannuel.

D’un REVA à l’autre, donc, parvis s’éveille avec, au fil des jours, animations, spectacles de rue, danse, concerts, restauration sur place …

... plusieurs temps où se rassembler, dont certains font écho à REVA : On pense notamment à la ronde des soupes, aux concerts du Local Musik, aux percussions de Na Don Ké ou au encore au village des assos…

Alors, pour cette première édition de Parvis s’éveille, Transistoc’h qui a récemment installé un studio à Kermoysan, a souhaité mettre en lumière l’événement et ses différents acteur.ice.s. : les organisateurs, les bénévoles, les associations partenaires.

Se sont succédés à nos micros les représentants de la MPT de Penhars, le Local Musik, l’association Na Don Ké, le musicien Baba Konaté tête d’affiche du concert du soir et deux associations présentes sur le village des assos: Feeling Caraibes, et Sawa Sawa.

Nous sommes parti.e.s ensemble pour grande heure d’émission, animée à deux voix, avec Delphine Le Maout, bénévole chez Transistoc'h et fondatrice de la web radio Radio Goulou : https://www.radiogoulou.com/

La MPT de Penhars et Parvis s’éveille

Avec :

- AHMED KARAMA, Président de la MPT de Penhars

- MICKAEL TUAL, directeur

- DAVID MATHIE Coordinateur du secteur Tout public, familles, enfance, jeunesse

- RACHID BENRAHAL, Coordinateur du secteur cultures et loisirs

- CYRIL TOUCHARD, bénévole sur Parvis s’éveille

La MPT de Penhars : une structure associative, au service des habitant.e.s

La MPT de Penhars : a un projet socio culturel au service des habitante.s de Penhars et de Quimper. Mickael Tual précise que la structure est agréée centre social par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et conventionnée avec la ville de Quimper et le Département. Sa mission est d’animer l’ensemble du quartier de Penhars et plus précisément le quartier de Kermoysan concerné par la Politique de la Ville; ceci en pratiquant une pédagogie basée sur la participation des habitant.e.s dans les domaines éducatifs, culturels artistiques, ou encore la parentalité. Avec l’idée que plus les habitant.e.s s’investissent dans la vie de leur quartier, plus les changements et les liens sociaux seront durables. Ainsi, les activités proposées, qui peuvent varier et évoluer dans le temps, ne sont pas un objectif en soi, mais un moyen de mettre les gens en relation.

La MPT de Penhars est une association composée aujourd’hui d’une quinzaine de salarié.e.s. Son fonctionnement est associatif et démocratique; avec un conseil d’administration, un bureau, des commissions et des groupes de travail où sont associé.e.s bénévoles et salarié.e.s. .

La MPT est ouverte toute l’année du lundi au samedi inclus.

Si la MPT développe ses propres activités, nous aussi de nombreux partenariats (avec des groupes scolaires, des établissements culturels, des associations à caractère social, les services de la Ville) afin de développer des actions qui répondent aux besoins des habitant.e.s, dans les domaines précités.

Aujourd'hui, la MPT de Penhars compte 1250 adhérent.e.s individuel.le.s de tous âges, avec une présence de plus en plus importante des seniors (60 ans et plus). En tant que quartier prioritaire de la Ville (QPV), Kermoysan bénéficie de programmes de rénovations urbaines et d’actions en faveur de l’amélioration du cadre et des conditions de vie de habitante.es. Les rénovations urbaines réalisées depuis ces dernières années ont modifié le quartier : plus de la moitié des immeubles sont aujourd'hui des co propriétés. De nombreux anciens logements sociaux sont devenus des résidences collectives et privées. Désormais, le vieillissement de la population s’inscrit aussi dans les statistiques démographiques du quartier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Actuellement, l’adhérent type de la MPT est une femme de 67 ans résidant dans le quartier de Penhars. S’il y a 25 ans, les trois quarts des adhérent.e.s étaient des jeunes, désormais ce n’est plus le cas; cette réalité conduit la MPT à adapter ses propositions d’activités.

Parvis s’éveille, le quartier en fête, en alternance avec le festival REVA

Parvis s’éveille intervient à partir de cette année en alternance avec le festival REVA (La rue est vers l’art). Le festival REVA organisé depuis plus de 10 ans par la MPT de Penhars nécessite un budget entre 85 à 90 000 euros. A l'heure actuelle, ne permet pas de faire face à l’inflation et à l’augmentation des cachets des artistes. Le financement du festival relève en grande partie du Contrat de Ville avec un financement croisé des partenaires des Politiques de la Ville. Une autre partie du financement relève de fonds propres de la MPT et une autre de la subvention culture du Département. L'enveloppe sur fonds propres est passée en huit ans de 20ooo euros à 30/35 000 euros par édition, soit l'équivalent du coût d’un animateur.ice. Alors pour maintenir le festival sans mettre la MPT en difficulté, il a été décidé que le rendez-vous deviendrait bisannuel et de proposer en alternance, un événement plus modeste mais tout aussi festif : Parvis s’éveille. Avec Parvis s’éveille il s’agit sur trois jours de fêtes, de créer du lien au travers d’activités et d’animations gratuites pour tous et toutes.

Plus d’informations sur la MPT de Penhars : https://www.penhars-infos.com/2025/08/decouvrez-les-activites-2025/2026-de-la-mpt-de-penhars.html

Les spectacles et concerts proposés le dernier jour de Parvis s'éveille

Un peu plus tôt dans l’après midi, le parvis a accueilli l’association Metys des iles qui œuvre à faire découvrir aux jeunes de 7 à 14 ans les danses réunionnaises, malgaches et antillaises, danses traditionnelles ou d'aujourd'hui.

Par ailleurs, nous avons vu déambuler les comédiens de la compagnie professionnelle Art Flex en costumes médiévaux. La Compagnie finistérienne propose des spectacles et des déambulations interactives autour de thèmes variés. Plus d’informations : https://www.compagnie-spectacle-artflex.com/

Pendant ce 2e temps de l’émission, nous avons parlé danse et musique, création et accompagnement de projet avec :

- Le LOCAL MUSIK (MPT de Penhars), représenté par JULIEN LE BEUZE, animateur, et MENTI, rappeuse accompagnée par le Local Musik.

- L’association NA DON KE, représentée par CHRISTOPHE GUYOMARCH

- BABA KONATE, salarié de l’association Na Don Kè et chanteur et musicien du groupe AFROSTELLAR.

Le Local Musik, un accompagnement sur mesure pour les musicien.ne.s de tous âges

Le Local Musik est une activité de la MPT de Penhars. Depuis 1993, le Local guide les jeunes et moins jeunes dans leurs projets musicaux. Il accompagne les écoles, les collèges, les lycées, les centres de loisirs sans hébergement au travers de projets sur mesure. Chacun selon son niveau et ses envies peut être accompagné dans sa démarche artistique. Des ateliers de groupe ou individuel sont proposés. Le fonctionnement du local permet aux adhérent.e.s de disposer de créneaux horaires et d'une salle réservée pour travailler.

Le Local Music accueille des musien.ne.s de tous âges, venant de Quimper et d’ailleurs. Il est partenaire d’autres structures quimpéroises telles que le Théâtre de Cornouaille ou le Novomax.

Menti, rappeuse, a intégré le Local Musik il y a trois ans. Menti écrit ses textes . Avec le Local Musik, elle apprend la composition et la production et fait l’expérience de la scène. En tant que fille, Menti ne se sentait pas légitime à pousser la porte du Local. Elle est aujourd’hui contente d’avoir sauté le pas. Grâce à la structure, elle a pu prendre confiance et du recul sur son projet et le définir avec précision.

Plus d’informations sur le Local Musik : https://www.quimper.bzh/activite/352/577-guide-des-activites-et-loisirs.htm

L’association Na Don Kè, la joie du partage des cultures

L’association Na don Kè signifie viens danser en bambara, l’une des langues nationales malienne. L’objectif de l’association est de faire découvrir les richesses culturelles et artistiques d’Afrique de l’Ouest en proposant tout au long de l’année des cours et des stages de percussions et de danses africaines de traditions « mandingues » ainsi que des moments festifs (spectacles, concerts, animations …) qu’elle produit et ou co-produit.

Na Don Kè œuvre aussi à promouvoir certains artistes tels que Baba Konaté ou Petit Adama.

L'association cherche à transmettre la joie du partage des cultures et les valeurs de solidarité et de respect qui animent cette grande famille.

Pour Parvis s’éveille Na Don Kè présente ses cours de danse et de percussions.

Plus d’informations sur Na Don Kè : https://nadonke.com/

Baba Konaté, percussionniste pour Na Don Kè et tête d’affiche de Parvis s’éveille, en concert le 6 juin

Fils d'une famille de griots de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) et de la chanteuse-chorégraphe Bassita Dao, Baba Konaté — chanteur, joueur de n'goni, de percussions et de clavier — porte en lui l'héritage des traditions mandingues et l'envie irrésistible de le projeter vers d'autres horizons. Avec Afrostellar, il réunit une constellation de six musiciens : Alwena (chant et chœurs), Nino et Jno (guitare et basse, The Sunvizors), Mathieu (batterie) et Fred (percussions, ex-Nzela). Chaque personnalité apporte son monde. Les textes, en français, en dioula, en anglais, traversent les langues et les frontières, portant des histoires intimes et universelles. Sur scène, le groupe déploie une énergie live immersive, aux accents rock, qui transforme chaque représentation en un moment intense et inoubliable. Afrostellar, c'est l'Afrique qui lève les yeux vers le ciel — et qui s'y reconnaît.

Baba Konaté est aussi salarié de Na Don Kè. Pour Parvis s’éveille, il accompagne aux percussions les danseur.se.s de l'association et assure le concert du soir avec son groupe Afrostellar.

Le groupe prépare un album qui sortira dans les prochains mois. A la fin de l’interview de Baba Konaté, vous pouvez écouter en exclusivité l’un des titres de cet album à venir : Séné.

Plus d’informations sur Baba Konaté : https://nadonke.com/artist/baba-konate/

Les associations présentes au village des assos, le partage des cultures par aussi par la nourriture

Le 6 juin, le village des assos accueillait plusieurs associations désireuses de faire découvrir les spécialités culinaires de part le monde.

Nous avons reçu à nos micros :

- FEELING CARAIBES, représentée par LIVENCIA TONLI, secrétaire de l’association

- SAWA SAWA représentée par Fahima MOUSSA AHAMADA , secrétaire de l’association

L’association Feeling Caraïbes

Feeling Caraïbes et une association familiale qui existe depuis 2017. L’association a pour objectif de faire découvrir la culture antillaise à travers la cuisine et diverses animations dont des cours de danse donnés à Pluguffan. Pour Parvis s’éveille l’association propose de déguster accras de morue, poulet grillé et frites accompagnés de la fameuse sauce chien.

L’association est présente depuis ses débuts aux différents rendez-vous proposés par la MPT de Penhars dont le festival REVA.

Plus d’informations sur Feeling Caraïbes : https://www.facebook.com/feelingcaraibes/?locale=fr_FR

L’association Sawa Sawa

Sawa Sawa est une association comorienne domiciliée à Quimper. Inscrite à la MPT de Penhars, l‘association est un repère possible pour les comoriens et comoriennes nouvellement arrivé.e.s à Quimper.

Au départ, l’association cherchait à aider les enfants des villages reculés des Comorres. De nombreux enfants ont pu suivre une clarté grâce aux dons reçus par l’association

Sawa Sawa est ouverte à toutes et tous ; l'association propose des cours de cuisine (pliage de samousas) ainsi que des cours de danse.

Pour Parvis s’éveille Sawa Sawa a préparé des samousas au bœuf et au poulet, du Mkta Foutra (galette au lait de coco salé et graines de sésame) et du Pilao ( riz parfumé aux épices).

Pour contacter Sawa Sawa : asso.sawasawa@gmail.com

Feeling Caraibes et Sawa Sawa étaient aussi présentes la veille, le vendredi 5 juin au soir, pour le tour du monde des soupes, n moment solidaire et chaleureux, où l’on vient goûter les soupes préparées par des associations locales ou des personnes volontaires. C’est l’occasion de découvrir des saveurs d’autres pays. Il suffit d’apporter son bol. Malgré une météo instable, le moment fut chaleureux. Des petites souris de Transistoc’h, étaient présentes sur place ( lien vers le reportage, à venir).

Remerciements

Un grand merci à la MPT de Penhars pour son accueil chaleureux.

Merci tout aussi grand aux personnes venues parler à nos micros : Ahmed, Mickaël, David, Rachid, Cyril, Julien, Menti, Christophe, Baba, Livencia, Fahima.

Merci à Delphine pour sa participation enthousiaste à la préparation et à l’animation de l’émission. Merci à Basile et à Jean-Louis, bénévoles (et co-président) de Transistoc’h, pour avoir si bien assuré la technique.

Merci à vous, chère.e.s auditeur.ce.s de Transistoc’h, pour votre écoute.

L’émission se termine en musique avec la chanson Konoya, interprétée par ADAMA DIARRA dit « PETIT ADAMA – artiste malien, soutenu par l’association Na Don K.è. Plus d’infos : https://nadonke.com/artist/petit-adama-diarra/



