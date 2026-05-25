L'arche de Noé est un bateau-mouche : projet du Parc d'Armorique, de Très tôt théâtre et des Frères Pablof autour du monde sauvage, dans un groupement d'écoles des monts d'Arrée. Venez en découvrir l'esquisse le 31 mai 2026 par une sieste sonore lors du troc et puces de la Feuillée.

Retrouvez le projet sur le site internet de Très tôt théâtre

Le projet présenté en ligne par les Frères Pablof

Dans le cadre de ses actions culturelles auprès du public scolaire, le Parc naturel régional d’Armorique mène chaque année des actions qui mêlent démarche artistique et naturaliste. Cette année 2026/27, c'est en partenariat avec l’association Très tôt théâtre. Les frères Pablof travaillent avec les élèves du regroupement pédagogique intercommunal de La feuillée, Loqueffret et Brennilis. Les frères Pablof seront présents dimanche 31 mai 2026 aux puces de la Feuillée : leur stand du monde sauvage exposera le projet et une installation sonore permettra de faire des"siestes sauvages" avec des bribes de témoignages, et des premiers éléments du travail sonore réalisé avec les élèves.

