Tournée à vélo en sud Finistère pour l'orchestre Les oiseaux de trottoir

Publié le 30/06/2026
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Né après l'épidémie de Covid, l'orchestre des Oiseaux de trottoir rassemble autour de 300 musiciennes et musiciens de toute la France de tous niveaux. Les formations à géométrie variable réalisent leurs tournées à vélo. Dans le sud Finistère du 5 au 14 juillet 2026, une vingtaine d'artistes pédaleront à la rencontre de leur public et proposeront des concerts tous les jours !

Les Oiseaux de Trottoir en tournée, c'est une vingtaine de personnes à vélo, suivies par une voiture-balais remplie d'instruments. Car ces cyclistes énergiques sont surtout les membres d'un immense orchestre à géométrie variable. Né il y a cinq ans, cette "volière" compte 300 musiciennes et musiciens et affiche une quarantaine de tournées et des centaines de concerts menés dans tous les contextes : urbain ou rural, concerts sur scènes ou de salon, pendant des marchés, en pleine nature, lors de festivals, dans des bars et lieux associatifs, voire chez les gens !

Une vingtaine de ces réjouissants volatiles sont en tournée de Crozon au Cap Sizun, en passant par l'Hôpital-Camfrout et Rosnoën, du 5 au 14 juillet 2026, à vélo, en concert tous les jours avec des reprises qui vont de la chanson française, au rap, du blues au punk ! Plus de la moitié de leur répertoire est de composition et le reste est fait de reprises. 

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