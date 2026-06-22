Tournée à vélo en sud Finistère pour l'orchestre Les oiseaux de trottoir

Né après l'épidémie de Covid, l'orchestre des Oiseaux de trottoir rassemble autour de 300 musiciennes et musiciens de toute la France de tous niveaux. Les formations à géométrie variable réalisent leurs tournées à vélo. Dans le sud Finistère du 5 au 14 juillet 2026, une vingtaine d'artistes pédaleront à la rencontre de leur public et proposeront des concerts tous les jours !

Les Oiseaux de Trottoir en tournée, c'est une vingtaine de personnes à vélo, suivies par une voiture-balais remplie d'instruments. Car ces cyclistes énergiques sont surtout les membres d'un immense orchestre à géométrie variable. Né il y a cinq ans, cette "volière" compte 300 musiciennes et musiciens et affiche une quarantaine de tournées et des centaines de concerts menés dans tous les contextes : urbain ou rural, concerts sur scènes ou de salon, pendant des marchés, en pleine nature, lors de festivals, dans des bars et lieux associatifs, voire chez les gens !

Une vingtaine de ces réjouissants volatiles sont en tournée de Crozon au Cap Sizun, en passant par l'Hôpital-Camfrout et Rosnoën, du 5 au 14 juillet 2026, à vélo, en concert tous les jours avec des reprises qui vont de la chanson française, au rap, du blues au punk ! Plus de la moitié de leur répertoire est de composition et le reste est fait de reprises.

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