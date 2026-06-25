Les coulisses de l'Odyssée des Ondes avec les élèves du Lycée pro du bâtiment de Pleyben

Il est de ces jours de printemps déjà teintés d’été, de sa couleur et de sa durée, du sentiment montant qu’une saison se termine alors qu’une autre s’ouvre dans le même instant. Depuis le mois d’octobre 2025, Alexandre, Ewen, Gabriel, Heol, Léo, Loevan et Farell, élèves du dispositif ULIS du lycée des métier du bâtiment et de l’éco construction de Pleyben participent à des ateliers radio proposés dans le cadre de l’Odyssée des Ondes. Ils sont accompagnés dans cette traversée par Isabelle Caubert, enseignante et coordonnatrice du dispositif ULIS au Lycée pro de Pleyben.

L’Odyssée des Ondes, c'est un projet radiophonique inclusif à destination des élèves inscrits dans des dispositifs ULIS, IME ou allophones. Il est mené par les animateur.ices de Transistoc’h avec plusieurs établissements scolaires du centre Finistère.

Durant leur odyssée, les lycéens de Pleyben ont rencontré des personnes et des univers inspirants, en lien avec leur formation ou ouvrant d’autres champs. Dans ce cadre, ils ont appris à préparer et à réaliser des interviews, à manier enregistreur et micro et à écrire et enregistrer l’habillage de leurs émissions, en vue de leur diffusion sur les ondes de Transistoc’h.

Le 19 mai 2026 avait lieu le dernier atelier radio à Pleyben et ce fut l’occasion de faire un bilan du travail radiophonique mené tout au long de l’année. Il a pris la forme d’un échange collectif puis de petites interviews d’Isabelle Caubert et des élèves qui le voulaient bien . L’équipe était au complet. Pierre-Yves Boussard animateur chez Transistoc'h - qui a conduit les ateliers à Pleyben d’octobre à février et dont j’ai pris la suite de mars à mai - était aussi à nos côtés.

Les ateliers radio ce sont aussi des occasions de faire l’expérience du travail d’équipe, de se rencontrer soi dans cet espace, et il arrive qu’on y grandisse, et que les limites qui semblaient nous définir aillent voir plus loin si l’on y est.



Remerciements

Un grand merci à Alexandre, Ewen, Gabriel, Heol, Léo, Loevan, Farell, à Isabelle et à Pierre-Yves.

Les émissions réalisées dans le cadre de l’Odyssée des Ondes sont disponibles sur le site de Transistoch, Transistoch.bzh, en cliquant sur l’onglet l’Odyssée des Ondes.

L'Odyssée des Ondes est un projet soutenu par l'État dans le cadre de l'action Territoires Numériques Éducatifs opérée par la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires et la DRAC Bretagne