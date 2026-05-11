Les Jedi du Lycée pro des métiers du bâtiment de Pleyben rencontrent les Arrées Astronomes, en terre lointaine de Brasparts

Nous sommes les Jedi du Lycée pro des métiers du bâtiment de Pleyben.

Le dernier jour du mois de mars de l’An 2026, nous avons rencontré trois Arrée Astronomes.

Les Arrée Astronomes appartiennent à l’Ordre de L’Arrée Astronomie, une organisation qui s’est donnée pour mission de répandre sur Terre sa connaissance de l’Univers.

L’Arrée Astronomie agit depuis la terre lointaine de Brasparts, berceau des Arrée Astronomes.

Les Arrée Astronomes se vantent d’avoir recréé un système solaire en divers lieux de la contrée de Brasparts.

Cette rumeur nous est parvenue.

Alors, claire fut notre résolution; nous devions au plus vite vérifier les dires des Arrée Astronomes et connaître leurs intentions.

Mille questions nous nous posions :

Projettent-ils un combat de vaisseaux dans la voie lactée ?

Sont-ils armés de sabres laser?

Il fallait nous assurer que les Arrée Astronomes ne fussent pas soumis au côté obscur de la Force.

Le maintien de la paix dans la Galaxie en dépendait.

Nous voulions aussi comprendre pourquoi Pluton avait disparu du système solaire. L’Ordre de L’Arrée Astronomie en était-il responsable?

Les trois Arrées Astronomes que nous avons rencontrés ont pour noms : Jean François, Philippe et Jean.

Durant notre entretien, ils se sont montrés généreux en paroles sincères et savantes. Cela nous a rassurés. Et nous avons pu les interroger sur l’existence des vies extra-terrestres.

Le temps est venu de les écouter

Plus d’informations sur le club Arrée Astronomie : http://www.astrosurf.com/ArreeAstronomie/

Remerciements

Nous, Jedi du Lycée pro des métiers du bâtiment de Pleyben, remercions les Arrée Astronomes Jean François, Philippe et Jean, pour leur accueil hospitalier en terre lointaine de Brasparts

Et nous vous remercions, peuple de Transistoc’h, pour votre écoute.

Vous quitter nous ne pouvons, sans rappeler les sages paroles de notre maître :

La peur est le chemin du coté obscur

La peur mène à la colère

La colère mène à la haine

La haine mène à la souffrance

Du côté obscur de la Force, méfiez-vous.

Nous, les Jedi, poursuivons votre veille.

Crédits photo : Isabelle Caubert

Musique et extraits sonores dans le corps du podcast :

Thème musical Star Wars, John Wlliams, interprété par le Skywalker Symphony Orchestra et thème musical d' Interstellar, Hans Zimmer

John Wlliams, interprété par le Skywalker Symphony Orchestra et thème musical d' Hans Zimmer Extraits des films Star Wars et Seul sur Mars



Le travail des élèves du Lycée des métiers du bâtiment de Pleyben est diffusé au fur et à mesure des productions sur les ondes de Transistoc'h.

Vous pouvez aussi les écouter en podcast sur le site de Transistoc'h en cliquant sur l'onglet L'Odyssée des Ondes.

Retrouvez tous les ateliers de l'Odyssée des Ondes sur notre site internet

L’Odyssée des Ondes est un projet radiophonique au long cours, déployé par Pierre-Yves Boussard - animateur chez Transistoc’h - avec plusieurs établissements scolaires du centre Finistère. À travers interviews, podcasts et créations sonores, les élèves, notamment celles et ceux inscrits dans des dispositifs ULIS, IME ou allophones développent pas à pas leur compétences numériques, aiguisent leur rapport à l'information et ouvrent bien d'autres espaces où s'exprimer et créer ensemble.

L'Odyssée des Ondes est un projet soutenu par l'État dans le cadre de l'action Territoires Numériques Éducatifs opérée par la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires et la DRAC Bretagne.





