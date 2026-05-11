Emission Playlist avec les élèves de l’U P E 2A du Lycée des métiers de l’automobile de Pont-de-Buis

Aujourd’hui, nous vous proposons une émission spéciale, une émission Playlist, avec Arona, Kalilou, Mamadou Dian, Mouage et Samba, les élèves de l’U P E 2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) du Lycée des métiers de l’automobile de Pont-de-Buis.

Ils sont accompagnés de Gaëlle Gouzien, professeure de français et d’histoire-géo mais aussi enseignante de français-langue seconde et responsable de l’UPE2A.

Une chanson c’est très court. C’est en même temps un morceau de vie, de l'espace et de la durée ; aussi bien pour l’artiste qui lui a donné jour que pour celle ou celui qui l’écoute et se l'approprie.

Dans cette émission, Arona, Kalilou, Mamadou Dian, Mouage et Samba partagent avec nous des chansons de leur pays d’origine.

Ils nous présentent les morceaux qu’ils ont choisis, nous expliquent les raisons de leur choix. On entre avec eux dans les textes, les langues et dans ce que la musique appelle, les liens qu’elle tisse et garde.

Les titres des chansons

- Mamadou Dian : Saifond Balde, Néné

- Samba : Oumou Sangaré, Mali Nialé

- Arona : Ismaël Lô, Jammu Africa

- Mouage : Samalolo, Djonmayah

- Kalilou : Azaya, Mamaya Kankan

Remerciements

Un grand merci et une belle et bonne route à Arona, Kalilou, Mamadou Dian, Mouage et Samba.

Le travail des élèves de l’UPE2A du Lycée des métiers de l’automobile de Pont-de-Buis est diffusé au fur et à mesure des productions sur les ondes de Transistoc'h.

Vous pouvez aussi les écouter en podcast sur le site de Transistoc'h en cliquant sur l'onglet L'Odyssée des Ondes.

Retrouvez tous les ateliers de l'Odyssée des Ondes sur notre site internet

L’Odyssée des Ondes est un projet radiophonique au long cours, déployé par Pierre-Yves Boussard - animateur chez Transistoc’h - avec plusieurs établissements scolaires du centre Finistère. À travers interviews, podcasts et créations sonores, les élèves, notamment celles et ceux inscrits dans des dispositifs ULIS, IME ou allophones développent pas à pas leur compétences numériques, aiguisent leur rapport à l'information et ouvrent bien d'autres espaces où s'exprimer et créer ensemble.

L'Odyssée des Ondes est un projet soutenu par l'État dans le cadre de l'action Territoires Numériques Éducatifs opérée par la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires et la DRAC Bretagne

Crédits photo: Gaëlle Gouzien



Vous trouverez ci-dessous les titres diffusés dans l'émission, dans leur version intégrale.











