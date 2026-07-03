Atelier semis chez Anne, avec les élèves du Lycée pro des métiers du bâtiment de Pleyben

Sous une pluine folle folle folle, les élèves du dispositif ULIS du Lycée pro des métiers du bâtiment de Pleyben sont reçus chez Anne – actuellement AESH - au lycée et auparavant maraîchaire. Elle les accueille à Lopérec, sur le terrain qu’elle continue de cultiver pour sa propre consommation.

Sous les serres, les élèves découvrent les plants d’aromatiques, de légumes et de fruits, ils les sentent et les goûtent apprennent comment ils poussent et leurs besoins, comment on en prend soin. Ils sont aussi venus mettre les mains à la terre et planter des semis de cucurbitacées. L’automne venu, ils vendront au lycée les courges qui seront nées.

Sous une pluine folle folle folle, il y a dans les têtes une idée de voyage. Un projet a mûri pour le prochain printemps : ULIS In PARIS, c’est son nom. Quatre jours en troupe, à la découverte de la capitale, c'est ce qu'il feront. Le projet est orchestré par Isabelle Caubert, enseignante et coordonnatrice du dispositif ULIS au lycée de Pleyben. Elle s’est entourée pour l'affaire de complices; dont Béranger, AESH au sein du lycée.

Tous, toutes sont là, au jardin, en ce mardi 5 mai 2026. Et sur la plage horaire où, habituellement, ce sont les élèves qui font de la radio, cette fois- ci, c’est moi qui tends le micro. Nous continuons de faire connaissance.

Remerciements

Un grand merci à Alexandre, Ewen, Gabriel, Heol, Léo, Loevan, Farell , à Anne, Isabelle et Béranger.

Les émissions réalisées dans le cadre de l’Odyssée des Ondes sont disponibles sur le site de Transistoch, Transistoch.bzh, en cliquant sur l’onglet l’Odyssée des Ondes.



L'Odyssée des Ondes est un projet soutenu par l'État dans le cadre de l'action Territoires Numériques Éducatifs opérée par la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires et la DRAC Bretagne

Chanson parcourant le podcast : Bertand Belin : Folle Folle Folle

Crédits photos : Isabelle Caubert































