Les coulisses de l'Odyssée des Ondes au Lycée pro des métiers de l'auto de Pont-de-Buis

Depuis le mois de novembre 2025, les élèves de L’UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) du Lycée des métiers de l’automobile de Pont-de-Buis participent à des ateliers radios proposés dans le cadre de l’Odyssée des Ondes. L’Odyssée des Ondes, c'est un projet radiophonique inclusif imaginé par Pierre-Yves Boussard, à destination des élèves inscrits dans des dispositifs ULIS, IME ou allophones. Il est mené par les animateur.ices de Transistoc’h avec plusieurs établissements scolaires du centre Finistère.

Au lycée pro de Pont-de-Buis, cinq élèves allophones ont participé à ces ateliers : Arona, Kalilou, Mamadou Dian, Mouage et Samba accompagnés de Gaëlle Gouzien, professeure de français et d’histoire-géo mais aussi enseignante de Français-langue seconde et responsable de l’UPE2A.

Dans leur majorité, les ateliers ont pris place à l’intérieur du projet « Témoignages d’hommes et de femmes » de l’UPE2A. Tout au long de l’année, les élèves ont interviewé des personnes sur leur parcours de vie et d’immigration. Ils ont appris à préparer les rencontres et à réaliser et mettre en forme les interviewes en vue de leur diffusion sur les ondes.

Mais ce n’est pas tout, au mois de mai, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont été interviewés - dans le studio de Transistoc’h, à l’occasion d’une émission Playlist au cours de laquelle chacun a présenté une chanson de son pays et parlé de sa culture, de sa langue, de ses goûts et dévoilé par éclats un peu de soi.

Le 27 juin 2026, c’était le dernier atelier radio au Lycée des métiers de automobile de Pont de Buis. Et il se trouve que ce matin là, à 8h15, seuls Mouage et Gaëlle étaient au rendez-vous.

Nos avions prévu une écoute de l’émission playlist. Et pour terminer un bilan des ateliers de l’année sous forme d’interview.

Ce qui suit, c’est un peu de ce matin là, que nous avons passés à trois, rempli des moments où nous fûmes plus nombreux.

Au studio de Transistoc'h (Le Faou), lors de l'enregistrement de l'émission Playlist

Remerciements

Un grand merci à Arona, Kalilou, Mamadou Dian, Mouage, Samba, à Gaëlle et à Pierre-Yves

Les émissions réalisées dans le cadre de l’Odyssée des Ondes sont disponibles sur le site de Transistoch, Transistoch.Bzh, en cliquant sur l’onglet l’Odyssée des Ondes.

L'Odyssée des Ondes est un projet soutenu par l'État dans le cadre de l'action Territoires Numériques Éducatifs opérée par la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires et la DRAC Bretagne

Chansons jalonnant le podcast :