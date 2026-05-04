L'interview d'Abdoulaye Ba par les élèves de l'UPE2A du Lycée des métiers de de l’automobile de Pont-de-Buis

Le 23 mars 2026, les élèves de l’UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) du Lycée des métiers de l’automobile de Pont-de-Buis ont interviewé Abdoulaye Ba.

Abdoulaye Ba se construit une vie d’aventures et d’engagements.

Il est né en 1973 à Bamako, au Mali. Ses parents appartenaient à des milieux sociaux différents. L’agriculture du côté paternel et l’Armée du côté maternel. Ils se sont rencontrés en URSS pendant leurs études puis ont fait un mariage d’amour, contre l’avis de leurs familles. Abdoulaye Ba a beaucoup voyagé durant son enfance, au gré des mutations professionnelles de son père.

Pendant ses études, il s’est engagé dans le militantisme politique. En 1991, il a participé au mouvement populaire contre la dictature du Président Moussa Traoré. Lors d'une manifestation, les militaires ont tiré sur les personnes venues faire entendre leurs voix et Abdoulaye a été blessé.

Cela ne l’a pas découragé.

En 1993, il a participé à la création des premières associations de radio libre pour encourager la mise en place d’une démocratie au Mali. La radio dans laquelle il officiait s’appelait Radio Kayira. Petit à petit, un réseau de radios libres s’est crée dans tout le pays.

Abdoulaye a ensuite immigré en Belgique, puis en France, en 2001, où il a exercé des métiers différents dans le secteur du bâtiment.

En 2005, il a crée l’association IDA : intégrer – développer – agir. L’association a pour objectif d’aider les réfugié.e.s à faire les démarches pour obtenir des papiers et trouver un logement.

Abdoulaye Ba dit qu’il faut savoir transformer chaque difficulté en opportunité et ne jamais abandonner ses rêves. Seul le courage permet d’avancer.



Remerciements

Un grand merci et une bonne route à Abdoulaye Ba.

Le travail des élèves de l’UPE2A du Lycée des métiers de l’automobile de Pont-de-Buis est diffusé au fur et à mesure des productions sur les ondes de Transistoc'h.

Vous pouvez aussi les écouter en podcast sur le site de Transistoc'h en cliquant sur l'onglet L'Odyssée des Ondes.

Retrouvez tous les ateliers de l'Odyssée des Ondes sur notre site internet

L’Odyssée des Ondes est un projet radiophonique au long cours, déployé par Pierre-Yves Boussard - animateur chez Transistoc’h - avec plusieurs établissements scolaires du centre Finistère. À travers interviews, podcasts et créations sonores, les élèves, notamment celles et ceux inscrits dans des dispositifs ULIS, IME ou allophones développent pas à pas leur compétences numériques, aiguisent leur rapport à l'information et ouvrent bien d'autres espaces où s'exprimer et créer ensemble.

L'Odyssée des Ondes est un projet soutenu par l'État dans le cadre de l'action Territoires Numériques Éducatifs opérée par la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires et la DRAC Bretagne

Crédits photo : Gaelle Gouzien

Musique du podcast : Fatoumata Diawara, Sowa





