Les élèves d'ULIS du collège Jean Jaurès à Huelgoat partent à la découverte du chaos !

Les élèves d'ULIS du collège Jean Jaurès à Huelgoat ont voulu en savoir plus sur la géologie de leur territoire. Pour cela, ils ont interviewé Muriel Cléaud, médiatrice scientifique à la Maison des Minéraux de Crozon.

Leur grande question : comment est né le chaos granitique de Huelgoat ? Muriel Cléaud leur a expliqué que les roches se sont formées il y a plus de 300 millions d'années, à partir de magma qui a refroidi lentement sous la terre. Ensuite, l'eau et le vent ont creusé les fissures et arrondi les blocs, créant ainsi ce paysage si particulier.

Les élèves ont aussi posé d'autres questions : peut-on trouver de l'or à Huelgoat ? La réponse est oui, mais en toute petite quantité ! Ils ont également parlé de la célèbre Roche Tremblante, un bloc de 130 tonnes, et des tremblements de terre dans la région. Muriel Cléaud les a rassurés : il peut y en avoir, mais ils sont très petits et à peine ressentis. Une belle découverte pour ces jeunes reporters curieux de leur patrimoine !