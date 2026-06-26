Dans les coulisses de la Chocolaterie Chatillon à Pleyben

Les élèves de l’IME de Kerampuilh, à Carhaix, sont partis à la découverte de la Chocolaterie Chatillon, à Pleyben. Accueillis par Renaud Chérel, le gérant, ils ont pu poser leurs questions sur le métier de chocolatier, les étapes de fabrication, les machines, les matières premières, mais aussi sur le plaisir de travailler un produit aussi apprécié que le chocolat.

Ce sujet a été préparé et conçu par les élèves, curieux de comprendre ce qui se cache derrière les vitrines remplies de chocolats, de biscuits et de spécialités bretonnes.

Cette rencontre a permis de découvrir un savoir-faire artisanal où la précision compte autant que la gourmandise. Entre les odeurs de cacao, les explications sur la fabrication et la curiosité des jeunes reporters, l’échange donne à entendre un métier concret, exigeant et passionnant.