Depuis son déménagement en 2025 au 69 vieille route de Rosporden à Quimper, l'Objethèque de Cornouaille a multiplié les actions et les projets. Le nombre de bénévoles a plus que doublé, une deuxième embauche est en vue, les aménagements des locaux ont bien avancé... il s'agit désormais d'organiser cet essor et de rester un modèle qui inspire d'autres "bibliothèques d'objets" ailleurs en Finistère ou en Bretagne.

Le site internet de l'Objethèque de Cornouaille

Née en 2022 à Quimper, l'Objethèque de Cornouaille était alors pionnière du genre en Bretagne. Elle l'est d'ailleurs toujours à l'inauguration de ses nouveaux locaux, vieille route de Rosporden, aménagés dans une ancienne entreprise artisanale de peinture, depuis 2025.

Les rangements et chantiers se poursuivent, menés par des bénévoles qui sont passés d'une douzaine à une trentaine ces dernières années. Espace d'accueil, bureau du salarié, atelier couture, atelier impression 3 D, poste de prêt et de restitution, plusieurs zones de stockage des objets, atelier réparation électronique, grand atelier avec plusieurs établis, cour extérieure pour le stationnement ou les événements festifs permettent à l'association de développer ses services et ses projets.

Partage d'objets, de compétences, de savoir-faire et de complicité

Parmi eux, les ateliers de réparation d'objets électroniques fonctionnent déjà tous les mercredis. Les personnes qui le souhaitent peuvent apporter un objet à réparer et, au passage, apprendre les rudiments de l'électronique. Les bénévoles sont suffisamment compétents pour ça. C'est vraiment l'esprit de l'Objethèque : le partage, des objets, mais aussi des compétences et savoir-faire. Et l'ambiance sur place est également importante. On plaisante, on crée ensemble, on se sent utile, on a bien l'impression d'œuvrer à la fois pour réduire les déchets et les extractions de ressources, pour rendre accessibles à moindres frais des objets parfois coûteux, pour faire progresser les gens.

L'Objethèque propose des ateliers de sensibilisation au réemploi, de cuisine, de couture, de semis végétaux ou de réparation partagée hors de ses murs, comme l'été dernier avec les Petits débrouillards ou dans les communes de l'agglomération. Grâce au hangar-atelier, elle peut aussi le faire chez elle, comme elle l'a proposé via Atout sport, dispositif de découverte d’activités sportives et culturelles de Quimper Bretagne Occidentale.

L'association souhaite ouvrir prochainement un atelier "faire soi-même" en menuiserie ou plasturgie, avec mise à disposition des outils et aide des bénévoles, accessible à tout le monde.

Inspirer d'autres projets d'Objethèques en Finistère ou en Bretagne

L'Objethèque de Cornouaille augmente progressivement son stock d'objets à l'emprunt, uniquement en seconde main (achats, dons ou mises à disposition), éventuellement après réparation par les bénévoles. Le succès est au rendez-vous de ce côté aussi, la gestion se fait par un logiciel venu des pays anglo-saxons où les "bibliothèques d'objets" existent depuis longtemps.

Le souhait de l'Objethèque est aussi de continuer à inspirer d'autres projets similaires, dans d'autres communes du Finistère ou de Bretagne. Elle reçoit d'ailleurs régulièrement des visites de collectivités, d'associations ou des stagiaires qui souhaitent créer leurs propres structures.