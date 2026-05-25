À l'orée de l'été, venez suivre la déambulation théâtrale proposée par N'ouzon ket et Splann! Fragments de vies (extra) ordinaires au fort de Landaoudec à Crozon, les 5, 6 et 7 juin 2026.

Le site internet de N'ouzon ket

La création du collectif N'Ouzon ket et de SPLANN!, troupes de théâtre associées sur scène et sur le territoire de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime, vous emmène dehors les 5, 6 et 7 juin 2026. Enfin, pas tout à fait puisqu'il s'agira de suivre les comédiennes et comédiens en déambulation, au cœur du fort de Landaoudec à Crozon.

Une forteresse enterrée en guise de scène : la batterie de Landaoudec à Crozon

La batterie enterrée de Landaoudec (fin du XIXe siècle) a inspiré Malik Slimane qui est à la fois l'auteur et le metteur de scène de Fragments de vies (extra)ordinaires. C'est un lieu qui sert de point central au festival du Bout du monde, c'est aussi un élément du patrimoine historique militaire du territoire et c'est un site intéressant à investir pour une déambulation théâtrale : une entrée en couloir, un patio central à ciel ouvert et surtout une coursive intérieure qui permet de passer de salles en salles, d'un univers à l'autre.

Onze personnages, onze histoires inspirées du réel

En l'occurrence ce sont onze univers, autant de personnages et d'histoires toutes et tous extraits de la réalité : l'auteur a puisé aussi bien dans l'émission Fragments d'Arte que sur le compte Instagram The Moth ou encore dans ses souvenirs personnels. Chaque femme ou homme contera en monologue un moment clé qui fait basculer la vie, qui transforme pour longtemps le rapport qu'on peut avoir aux autres ou au monde. Une guide emmènera le public d'un endroit du fort à l'autre, les décors, les costumes, les sons, une vidéo participeront de la mise en scène.

Fragments de vies (extra)ordinaires est interprété par l'Atelier SPLANN ! Les textes originaux et la mise en scène sont de Malik Slimane.

Rendez-vous au Fort de Landaoudec. À partir de 12 ans (certaines scènes peuvent heurter la sensibilité d'un public non averti). Durée : 1 h 15. Tarif : 10 € / Réduit : 5 € Infos et réservation (fortement conseillée, la jauge est limitée à 30 personnes : HelloAsso ou par mail collectif.nouzonket@gmail.com ou par téléphone 07 68 66 32 30

Cinq représentations uniques :

– le vendredi 5 juin 2026 à 20 h 30,

– le samedi 6 juin 2026 à 17 h 30 puis à 20 h 30

– le dimanche 7 juin 2026 à 17 h 30 puis à 20 h 30