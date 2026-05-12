Dans cet épisode de Truelle et sac à dos, on plonge avec Hélène Botcazou découvrir le métier d'archéologue plongeuse qu'elle exerce pour l'association pour le développement et la recherche en archéologie maritime, l'Adramar de Saint-Malo.

Le site internet de l'Adramar

photo de couverture : RomanDeckert, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

L’Adramar est une association loi 1901 qui œuvre pour le développement et la recherche en archéologie maritime créée en 1993 par Elisabeth Veyrat et Michel L’Hour. Implantée à Saint-Malo, elle a plusieurs axes de travail qui vont de l’étude, la protection et mise en valeur des sites archéologiques marins, à la formation aux fouilles archéologiques sous-marines, en passant par la publication d’ouvrages, l’organisation de conférences et d’expositions et de façon générale, à la médiation aux publics.

L’association est composée de membres et de bénévoles et est administrée par un bureau. Elle compte trois salariés : Yann Gaonac’h, archiviste et médiateur, Charlotte Georgeault, responsable gestionnaire administrative et Hélène Botcazou archéologue-plongeuse.

C'est elle qui raconte son métier dans ce reportage ; les conditions particulières d'intervention sur le terrain, tributaires de la météo mais aussi des marées. Elle évoque aussi les navires dont dispose l'Adramar : l’Hermine-Bretagne, ancien dragueur ostréicole, affecté depuis 2001 aux recherches archéologiques sous-marines et le semi-rigide Castor, une embarcation légère de plaisance pour la navigation à proximité des côtes, dans les baies, estuaires, lacs et rivières.

Un reportage d'Antoine Bourseul, Clément Chevallereau, Élodie Coulon et Estelle Raison dans le cadre de leur Master 2 Médiation du patrimoine, de l'histoire et des territoires de l'Université de Rennes 2, 2024-2025.