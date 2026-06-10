Ce vendredi 5 juin 2026, le Bistrot accueillait pour sa 277ᵉ émission, Marty chanteur promeneur avec un tantinet de "bouteille", qui s'est enfin décidé à réaliser un premier album : Le dernier des vivants.

Le site internet de Frank Marty

Un album de 10 titres, en compagnie de "pointures" et qu'il faut absolument découvrir. Accompagnateur d'Olivia Ruiz, Duettistes (Kif) des "Croquants", multi-instrumentiste (stupéfiante collection). Une rencontre riche, amicale, avec en filigrane le toujours présent "Tonton Georges"... Et pour terminer, un salut à Coluche... 40 ans... avec Renaud : Putain de camion !