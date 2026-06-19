L'été est une saison active au jardin, surtout en matière de récoltes des fruits et légumes ; ce peut aussi être une saison calme, pour profiter du soleil, si vous n'avez pas de potager.

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Le jardin d'été est un jardin qui suppose d'avoir anticipé certaines données : comme votre éventuel départ en vacances. Les potagers et vergers sont à leur maximum en été. Si vous partez un mois et demi sans avoir confié les récoltes à vos proches ou votre voisinage, tout votre labeur risque de se perdre.

Le compost en été

Qu'il fasse un temps raisonnable ou que la canicule sévisse, votre compost pourrait souffrir ; soit il s'humidifie, car vous consommez plus de végétaux (et donc vous apportez davantage d'épluchures) ; la chaleur aidant, il peut alors fermenter et dégager plus d'odeurs. Dans ce cas, on ajoute plus de journaux ou sacs en papiers, copeaux de bois, broyages d'anciennes tailles de haie pour rééquilibrer en carbone. S'il fait très chaud, le compost peut, à l'inverse, s'assécher et se mettre en "pause". Ce n'est pas forcément un problème si vous ne comptez pas sur un compost mûr en automne. Quoi qu'il en soit, pensez toujours à remuer votre compost.

La gestion de l'eau par temps chaud

Une question essentielle au jardin d'été sera la gestion de l'eau. Puisqu'il fait beau, vous pouvez installer des collecteurs de pluie supplémentaires qui vous seront utiles l'été prochain.

Paillez les massifs de fleur ou les parterres de légumes et fruits pour permettre à la terre de garder son humidité et réduire les arrosages ; sous le paillage (8 à 10 cm d'épaisseur) il peut faire 10 degrés de moins qu'en plein soleil ! L'utilisation d'oyas (ollas) est aussi une solution intéressante ; on enterre une jarre en terre cuite (poreuse) remplie d'eau et elle diffusera son humidité alentours.

Si un arrosage est néanmoins nécessaire, privilégiez un horaire favorable : avant 10h ou après 18h voire plus tôt ou plus tard en cas de forte chaleur.

La gestion des récoltes du potager

Si vous avez opté pour le potager, votre travail essentiel consistera à récolter les légumes ou petits fruits. Là encore, il peut être nécessaire de gérer sa cueillette : congeler, sécher (tomates, poivrons) transformer en confitures, bocaux, lactofermentation, pickles, etc.

Une recette de pickles de courgettes

Couper les courgettes en gros cubes, les parsemer de gros sel et les laisser dégorger 6 heures. Presser les courgettes, les rincer et les essuyer. Les disposer dans les bocaux.

Faire bouillir une quantité de liquide (moitié eau, moitié vinaigre) suffisante pour couvrir vos courgettes dans un bocal (ou plusieurs).

Ajouter du sucre (3 cuillerées à soupe rases pour un litre de liquide), des épices de votre choix (curry, cannelle, clou de girofle, paprika...)

Faire bouillir de nouveau le liquide un quart d'heure

Le verser à chaud sur les courgettes préalablement disposées dans des bocaux stérilisés avec joints ou couvercles neufs.

Profiter simplement de son jardin et le contempler

La pause estivale peut aussi concerner les végétaux si les températures grimpent aux alentours de 30 degrés. Notamment, le gazon cesse de pousser. Évitez de le tondre pour qu'il ne se dessèche pas. L'été peut aussi être une saison pour se reposer ! Les non-adeptes du jardinage pourront laisser courir les plantes couvre-sol aux très jolies fleurs, qui gardent la terre au frais et supportent bien la chaleur, comme le Lithodora, un géranium, la Pachissondra ou encore la pervenche.