C'est la 4ᵉ édition du marché paysan, artisanal et festif de Kouer Nij à Dinéault. Rendez-vous à la ferme du Menez-Hom le 5 juin 2026 à partir de 16h. Au programme : des produits et de l'artisanat ultra-locaux, un spectacle pour tout public et les concerts !

En écho à l'ouverture habituelle de la ferme du Menez-Hom, le marché de producteurs très locaux s'ouvre dès 16 h le vendredi 5 juin 2026, mais avec une quinzaine de producteurices et artisanes et artisans locaux (maximum 15 km à la ronde) :

- Farine, légumineuses et huiles avec la Ferme du Menez Hom

- Tisanes, vinaigres et sirops avec Le Jardin de Sarah, plantes aromatiques et médicinales

- Plants légumes et aromatiques avec Les Jardins du Ménic

- Légumes avec Philippe

- Pleurotes, Shitakés et Tempuras avec Marion

- Confitures avec les fruits du Menez Hom

- Miel avec Le Rucher du Menez Hom

- Fromages avec Les Chèvres du Garvan de Tregarvan et la ferme de Kerderc'h

- Livres avec La Maison qui Pousse

- Gâteaux bretons

- Maroquinerie

- Cosmétiques naturels

- Illustrations

- Vannerie

– Broderie avec La Broderik

- Tatouages éphémères

L'association Bretagne vivante - Conservatoire d'espaces naturels Bretagne sera aussi de la partie !

À partir de 17h30 :

La pièce de théâtre Habits Sales de la Compagnie "Et si..." - de 3 à 6 ans - Morlaix

Arzan - Musique instrumentale du monde - Morlaix

Bard box - improvisation instrumentale et électronique - Brest

On pourra aussi se restaurer sur place avec la buvette, le food truc et Glaz Food Truck - Crêpes en bouquets

L'entrée est à prix libre et conscient.