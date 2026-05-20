La commune de L'Hôpital-Camfrout s'est dotée d'un marché de plein vent hebdomadaire ; rendez-vous le mercredi de 16h à 19 h pour remplir vos paniers de produits locaux ou de services de proximité.

Pour l'instant, des légumes de Logonna-Daoulas, du fromage de chèvre de Rosnoën, du pain artisanal, des produits libanais, une couturière et Mohairs de Cornouaille vous attendent pour l'instant. Très bientôt des produits laitiers de vache, des produits charcutiers, des crêpes arriveront prochainement, et davantage à l'avenir. Des animations pourront avoir lieu ponctuellement.