Luc Arbogast et Faut qu'ça guinche au bistrot des copains

Du monde au Bistrot pour la 272ᵉ émission : un nouvel ami, Luc Arbogast (une découverte pour Sancho) et les vieux complices de "Faut qu'ça Guinche" pour fêter leurs vingt ans de Guinche and Roll.

En présence effective de Yannick et Steven Péron, nouveaux habitants de Lopérec et propriétaire du restaurant, bar, spectacle : La Croisée. Organisateurs de la soirée du 7 mars 2027 avec comme invité : Luc Arbogast.



Que dire de l'entretien téléphonique en direct de la Croix Rousse à Lyon, sans "chichis". Un beau moment d'échanges avec un grand monsieur. Du pur bonheur. Et avec Lucien de FQCG, comme d'hab ... et comment va la famille ?

À partager sans modération !