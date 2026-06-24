Les collégiens de Jean-Moulin à la découverte du loup

Lisa Neraudeau, 23 ans, stagiaire au Parc naturel régional d'Armorique, était l'invitée des élèves du collège Jean Moulin de Châteaulin, qui l'ont interviewée près de leur Aire Terrestre Éducative sur le loup, un sujet d'actualité puisque l'animal a été observé fin décembre à proximité de la ville.

À travers leurs questions, les collégiens ont exploré tout ce qu'il faut savoir sur l'animal : où vit-il dans le monde et dans le Finistère, dans quels milieux s'abrite-t-il, combien de louveteaux porte une femelle et combien de temps vit un loup. Ils se sont aussi interrogés sur son alimentation et ses proies, sur ses prédateurs, sur les raisons de sa protection, et sur le danger qu'il peut représenter — ou non — pour l'homme. L'occasion enfin de lever une confusion fréquente : quelle est, au juste, la différence entre le chien et le loup ?