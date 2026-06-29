Du 20 juin au 18 juillet 2026, la Fédération des cafés librairies de Bretagne célèbre la littérature jeunesse en invitant auteurices et illustrateurices à sublimer leurs œuvres par des lectures, lectures musicales, ateliers, etc.

Le programme détaillé de Livres en scène sur le site internet de la Fédération des cafés librairies de Bretagne

Créé en 2021, Livres en scène est un temps fort de l'année pour la Fédération des cafés-librairies de Bretagne, et l'événement est sans doute promis à une longue vie dans les ouvrages destinés au jeune public – des tout-petits aux adolescents – sont variés, du point de vue des illustrations, des textes, des formes, des thèmes, etc.

Le nom de la manifestation « Livres en scène », témoigne du souhait d'associer le spectacle vivant au livre. Les rendez-vous - gratuits - proposés sont davantage que de simples rencontres dédicaces : lectures à voix haute théâtralisées, musicales, contées, dessinées… et parfois des ateliers, des échanges pour connaître les coulisses des métiers de la création.

La sixième édition de Livres en scène a commencé le 20 juin 2026 et elle dure jusqu'au 18 juillet 2026.