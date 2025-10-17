Le Grain : pour l'amour des gens

Marie Van Acker, coordinatrice au théâtre du grain, et Ida Hertu, comédienne, sont venues avec presque toute la troupe nous parler de la 7ᵉ saison de Ressort. Autour de la présentation du projet, se dresse avant tout une formidable pulsation sociale.

Le Grain est une compagnie théâtrale basée à Brest qui se distingue par son approche artistique engagée et expérimentale. Fondée il y a plus de 20 ans, Le Grain rassemble des artistes, metteurs en scène, comédiens, danseurs, musiciens, techniciens, mais aussi des chercheurs, enseignants, réfugiés, ouvriers, étudiants, etc. La compagnie s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire et politique, cherchant à créer des formes scéniques hybrides inspirées du réel.

Ressort, s’adresse à des personnes en situation de fragilité ou d’isolement, souvent éloignées de l’emploi ou en parcours d’insertion, ce projet est une œuvre théâtrale collective avec des habitants et des artistes professionnels. Tristan Fourre, Gildas Goret, Catherine Le Garrec, Bernard Lesven, Céline Perello sont les participants et les participantes qui nous feront part, avec une émotion palpable, de leur parcours de vie, de leur implication dans le projet, mais surtout des bénéfices incroyables qu'offre la structure.