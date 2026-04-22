Sport, jouets, ménage, éducation : les inégalités de genre persistent

Transistoc'h était présent lors du forum des radios en milieu scolaire à Pleyben. Au programme cette année, des discussions et des émissions sur les inégalités de genre.

Lors d'un atelier de 2h, douze participant·e·s (élèves et professeurs) ont échangé sur les questions d'inégalités de genre, ont fait des recherches et réalisé plusieurs formats radio. Au programme, des témoignages fictifs de sportives, une émission sur l'évolution de l'éducation scolaire, une chronique sur la répartition des tâches ménagères et un débat fictif sur les jouets genrés.

Bravo aux participant·e·s qui ont réalisé ces formats en un temps limité !