Sport, jouets, ménage, éducation : les inégalités de genre persistent

Sport, jouets, ménage, éducation : les inégalités de genre persistentPublié le 29/04/2026
Transistoc'h était présent lors du forum des radios en milieu scolaire à Pleyben. Au programme cette année, des discussions et des émissions sur les inégalités de genre.
Lors d'un atelier de 2h, douze participant·e·s (élèves et professeurs) ont échangé sur les questions d'inégalités de genre, ont fait des recherches et réalisé plusieurs formats radio. Au programme, des témoignages fictifs de sportives, une émission sur l'évolution de l'éducation scolaire, une chronique sur la répartition des tâches ménagères et un débat fictif sur les jouets genrés.
Bravo aux participant·e·s qui ont réalisé ces formats en un temps limité !
Tous les podcasts :
Témoignages sur les inégalités de genre dans le sport
Emission sur les inégalités de genre à l'école
Chronique sur la répartition des tâches ménagères et la charge mentale
Débat sur les inégalités de genre dans les jouets