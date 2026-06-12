On découvre l'école de musique associative IDM (Initiation et découverte musicale) à Plomodiern en compagnie de Patricia, la trésorière, de Benjamin, le professeur de musique multi-instrumentiste, et de Marina et Jean-Marc, tous deux membres du CA de l'association.

La page Facebook d'IDM, école de musique de Plomodiern

Les élèves d'IDM vous proposent un concert gratuit le 27 juin 2026 de 18h à 1h à la salle des sports de Plonévez-Porzay (restauration sur place).