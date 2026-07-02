Et que ça saute ! Histoire(s) de la crêpe bretonne. C'est le titre de l'exposition présentée au Musée départemental breton de Quimper jusqu'au 7 novembre 2027. Malgré la popularité de cet emblème de la cuisine bretonne, ce que vous découvrirez pourrait bien vous surprendre !

Toutes les informations sur les horaires, les visites et la programmation sont disponibles sur le site internet du Musée départemental breton.

On croit bien connaître la crêpe bretonne. Une bonne pâte, une billig bien chaude, un peu de beurre... et le tour est joué. Pourtant, derrière ce grand classique de nos assiettes se cache une histoire bien plus riche qu'il n'y paraît. Et c'est justement ce que vous propose de découvrir le Musée départemental breton de Quimper avec sa nouvelle exposition « Histoire(s) de la crêpe bretonne ».

Au fil de la visite, on comprend que la crêpe est bien plus qu'une gourmandise. Elle raconte un territoire, des traditions, des gestes transmis au fil des générations et des recettes qui évoluent selon les familles, les villages ou encore les coins de Bretagne. De quoi voir la crêpe... sous un tout nouvel angle !

Le musée a aussi pensé aux plus jeunes. Livrets-jeux, parcours ludiques, enquête pour les adolescents et les adultes, espace détente avec livres, jeux et canapé : chacun peut découvrir l'exposition à son rythme. Une sortie idéale à partager en famille ou entre amis, sans risquer de faire... un flop !

Envie d'aller encore plus loin ? Des visites flash sont régulièrement proposées. En une trentaine de minutes, elles permettent de découvrir les anecdotes et les secrets qui entourent ce patrimoine breton. Elles sont comprises dans le billet d'entrée et ne nécessitent aucune réservation.

Et comme une visite consacrée à la crêpe ne serait pas vraiment complète sans une note gourmande, une crêpe attend les visiteurs à la fin du parcours. Une belle façon de joindre l'utile à l'agréable... et de repartir le sourire aux lèvres !

