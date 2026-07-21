Genre ?Publié le 24/07/2026
Régulièrement, on entend parler d'inégalités de genre ou encore d'identité de genre. Mais au fait c'est quoi le genre ?
C'est quoi la différence entre le sexe et le genre ?
Est ce que le genre c'est naturel ?
Est ce qu'il existe, dans d'autres régions du monde ou à d'autres époques, d'autres identités que femme et homme ?
Si le genre n'est pas binaire, est ce que les organes génitaux le sont ?
Est ce que les femmes transgenres sont avantagées dans les compétitions sportives ?
Comment le genre nous impacte dans nos vies ? Et est ce qu'il impacte tout le monde de la même manière ?
Pour entrer dans ce vaste sujet, Lucie Le Louarn, apprentie sociologue en master d'études sur le genre à Brest, a répondu à toutes nos questions et nos micros ont suivi les bénévoles de l'association Passage, la maison queer et féministe lors d'une sensibilisation au sein de la cité scolaire Jean Moulin à Châteaulin.
Ce documentaire a été réalisé grâce au soutien de la Région Bretagne.
Musique :
Two-Spirit Anthem (Noodl Beats) - Bobby Sanchez
La Vraie Vie - Just Shani
Photo du camion Mobisanté présent lors de la journée de sensibilisation au sein de la cité scolaire Jean moulin à Châteaulin. Les drapeaux en crochets ont été réalisé par les élèves tout au long de l'année.
Edit : Depuis mars 2026, le CIO est revenu en arrière en interdisant de nouveau la participation des femmes transgenres au JO.