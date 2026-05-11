Rencontres à Kermoysan, une fresque pour rêver...

Une fresque pour rêver, partager....découvrir

Nous avons d'abord rencontré la street-artiste (muraliste) Anna Conda et son compagnon Sergio dans la cuisine collective de Ti Ar Brug. Ti Ar Brug, c'est l'ancienne maison de retraite "Les bruyères" devenu aujourd'hui l'espace associatif dans lequel notre radio est installée et qui propose différents types d'hébergement. L'artiste Anna Conda y a séjourné pendant trois semaines, le temps de réaliser sa fresque de 20 mètres de haut sur la façade d'un immeuble de Kermoysan. Chaque année depuis huit ans, l’association Hip Hop New School invite un artiste de street-art à venir réaliser une fresque dans le quartier de Kermoysan, à Quimper, dans le cadre de son festival Couleurs d’origine. L'idée est d'intervenir aussi auprès des publics jeunes sur les temps scolaires et hors temps scolaire pour partager autour de cette activité artistique et réaliser des petites œuvres.

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