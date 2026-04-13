Un demi rendez-vous manqué et quelques autres en perspective. Pour la 274ᵉ, nous avions prévu de recevoir en première partie France Bihannic-Besson, afin qu'elle nous informe sur l'avancée du magnifique projet qu'elle porte depuis des années : réaliser " l'intégrale des albums '" de son compagnon et mari, Claude Besson...

Une erreur sur un n° téléphonique et puis… Patatras, mais ce n'est que partie remise...

Et pour la demi-heure suivante... des invité(e)s attendu(e)s : Les frères Volo, David Delabrosse, Leïla Huissoud et la Présidente du Comité du Finistère de France Parkinson... Les rendez-vous sont pris.