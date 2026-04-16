Atelier radio au forum des webradios de Pleyben

Au forum des webradios de Pleyben, des élèves du collège Henri Le Moal de Plozévet et du lycée Chaptal de Quimper ont participé à un atelier consacré à la programmation musicale à la radio.

À partir d’une vingtaine de titres, ils ont écouté, comparé et construit collectivement une sélection destinée à être diffusée à l’antenne.

Cet atelier leur a permis de découvrir une dimension essentielle du média radio : derrière chaque morceau diffusé, il y a des choix, des échanges et une intention éditoriale. En réfléchissant à la cohérence de la sélection, à l’enchaînement des titres et à la manière de les annoncer, les élèves ont expérimenté de façon concrète le travail de programmation et de prise de parole radiophonique.