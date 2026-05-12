Venez célébrer 20 ans de fête à Saint-Cadou le 23 mai 2026 avec la Kermesse 2000 de l'association Assomniak ! Toute la journée : des jeux et attractions surprises, un spectacle pour les tout-petits, une fête foraine déjantée et des concerts jusqu'au bout de la nuit.

La page Facebook de l'Assomniak

La billetterie de la Kermesse 2000 sur HelloAsso avec trois tarifs, du prix coûtant au soutien

Voilà déjà 20 ans que l'association Assomniak fait vibrer le village de Saint-Cadou (commune de Sizun) au coeur des monts d'Arrée. Au départ, une bande de potes qui voulaient organiser des concerts de proximité et de ruralité ont lancé (en 2006) une première édition, en mars, de la kermesse à Raymond (Arrée monts). Deux ans plus tard, un deuxième rendez-vous voyait le jour en automne, un fest-noz des faucheurs pour soutenir les militants faucheurs volontaires qui s'en prenaient aux cultures OGM, de maïs surtout et devaient faire face à des frais de justice suite à leurs actions. Les deux événements continuent depuis chaque année, avec des formes variables : la kermesse à Raymond a autrefois duré deux jours ; depuis le Covid, elle s'était réduite à une après-midi et soirée (comme en 2025 la Pekno parade) et en 2026, on revient à la formule kermesse, sur une journée complète, le 23 mai 2026.

Exposition photo rétrospective de 20 ans de fêtes à Saint-Cadou

Une vingtaine de bénévoles de tous âges continuent à s'impliquer dans la fête ; on peut voir leur travail au fil des années dans l'exposition photo présentée dans les trois lieux clé de Saint-Cadou : le pub Saint-Hubert, la boulangerie Ty forn et le café associatif épicerie Chez Mimi et Yvette. On y constatera que l'esprit de l'Assomniak a su perdurer sans s'user, même s'il y a parfois eu des soubresauts, des déficits, des "moins bien".

Spectacle très jeune public, village forain et attractions, concerts en tous genres

Pour cet anniversaire donc, la fête s'étoffe ; la Kermesse 2000 / K 2000 commence dès 9h30 avec le spectacle MINI·MAXI de Chapi Chapo & les petites musiques de pluie qui proposent ce concert interactif entièrement fait avec des jouets à un très jeune public (jauge limitée). La population de Saint-Cadou a été invitée à préparer des stands et jeux de kermesse qui seront donc dévoilés le jour J. Ce sera sur la place du bourg avec aussi un gueuleton champêtre et la musique d'El Maout, Agnès sans plomb et Man foo tits pour l'ambiance. Brieg Guervenno se produira quant à lui dans l'église (places limitées).

À 18h, on se dirigera en procession vers la Kermesse 2000 proprement dite et sa superbe foire rassemblée dans un village forain vivant, animé par les artistes Billie, Le Lolistan, Multipop, Dogzilla et la compagnie À peu prêtes.

Côté concert, l'affiche est éclectique et internationale, nationale et locale avec Our carlson, Caos 808, Par le gast, Argalouve, Casse dalle, Horizontal Francis Trio, Cromorne, MC Ker6, A.B.B.A., Alga Alga.