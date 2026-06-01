Ce vendredi 29 mai 2026, c'était la reprise pour la 276ᵉ du Bistrot (et non la 275ᵉ). En effet un mois de mai, perturbé par des ponts (et ron et ron... petit patapon !!) . Donc pour le retour, une surprise au débotté, la venue de Philippe Chaize, trésorier (il en faut) de l'association Fest'Yvi pour nous présenter le 5ᵉ Festival de chansons et danses organisé sur la Commune de Saint-Yvi, le samedi 13 juin 2026. Deux découvertes réciproques.



Un bon moment d'amitié qui s'est poursuivi par quelques titres de quelques futurs invités du Bistrot. À partager sans modération.

FEST-YVI, c'est un festival à taille humaine (4 000 places maximum) qui cultive une ambiance particulièrement familiale, conviviale et accessible. Dans cette optique, l'entrée est entièrement gratuite pour les enfants jusqu'à 16 ans.

Pour cette édition 2026, une programmation éclectique et festive :

Didier Super

Da Silva

TekMao

The Covers

Petit K

Barbet

Propers

Informations et liens utiles :