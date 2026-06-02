La ferme de la Coudraie à Quimper est un lieu d'insertion par le maraichage bio et bientôt, par la boulangerie ou la pizzeria : un financement participatif pour l'achat du fournil est en cours.

Contribuez à financer le fournil de La Coudraie sur Bluebees

Les Maraîchers de la Coudraie, c'est à la fois une ferme maraichère de Quimper, sur la route de Guengat. On y cultive des légumes en agriculture biologique. Et c'est aussi une entreprise d'insertion pour les personnes éloignées de l'emploi qui peuvent renouer avec le travail pendant quelques mois. La ferme a un nouveau projet : se payer un fournil pour diversifier ses activités. Le secteur de l'insertion par l'activité économique est en difficultés, plusieurs chantiers aux alentours ont cessé leur activité. Il faut donc assurer l'avenir. Le pain est un produit complémentaire des légumes et pourquoi pas aussi la pizza qui pourra être garnie des produits de la ferme.

Le fournil recevra des subventions publiques, des aides de fondations privées, un prêt bancaire sera sollicité pour financer le four à bois et les aménagements annexes (pétrin, batteur, etc.), qui sont évalués à 170 000 euros. Un boulanger sera recruté pour encadrer ; deux personnes en insertion l'assisteront. Ce nouvel atelier permettra d'accueillir de nouvelles personnes et d'accroitre les compétences de celles qui travaillent déjà en maraîchage.