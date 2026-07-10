Respecter les animaux et les végétaux avec les TPS-PS-MS à Dinéault

Cette année, les élèves de l’école Pierre Douguet à Dinéault ont réalisé une émission internationale sur l’environnement. Les TPS-PS-MS ont découvert et réagit aux lettres des élèves de Oumé en Côte d’Ivoire et du Caire en Égypte. Heureusement, notre micro n'était pas loin pour que vous puissiez entendre toutes leurs idées !

Au programme de la discussion, de grandes questions :

- pourquoi les animaux et les végétaux ne sont pas les mêmes partout sur la planète ?

- pourquoi on utilise des pesticides si ça pollue la planète ?

- qu'est ce qu'on fait pour protéger l'environnement ?

Pour écouter les lettres dans leur intégralité et les émissions réalisées par l'ensemble des élèves de l'école Pierre Douguet à Dinéault, c'est ici.