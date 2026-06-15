L'association Entreprendre au féminin Bretagne a été contrainte à la liquidation judiciaire en 2025. Mais plusieurs de ses fondatrices ou membres actives ne pouvaient se résoudre à la perte de 17 années d'accompagnement des femmes qui entreprennent, 10 000 soutenues dans leurs projets et plus d'un millier d'entreprises créées. Une nouvelle association a donc vu le jour et elle se construit un nouvel avenir.

Pour contacter Entreprendre au féminin Bretagne : eafb.collectif@gmail.com

Créée en 2007, l'association Entreprendre au féminin Bretagne avait déjà connu une "renaissance" en 2012, à l'issue du programme européen qui l'avait portée initialement. Sa liquidation judiciaire en début 2025 est intervenue suite à une conjonction de baisse de subventions, de choix stratégiques mal évalués, et de difficultés liées à la "crise de croissance" de la structure.

Certaines membres fondatrices comme Gaëlle Vigouroux, avec d'anciennes adhérentes et salariées ont néanmoins anticipé la reprise d'Entreprendre au féminin Bretagne, avant même qu'elle soit liquidée, et elles sont aujourd'hui une vingtaine à reprendre la marque et à dessiner un nouveau projet.

Des femmes entrepreneures de plus en plus nombreuses mais encore précaires

Car si la création d'entreprise par des femmes en France est passée de 25% à 40% en une vingtaine d'années, la position des entrepreneures reste fragile comparativement à leurs homologues masculins. Les freins socio-culturels sont encore nombreux et les femmes ont tendance à solliciter moins de prêts bancaires ou de moindre envergure, à se rémunérer plus faiblement, à opter pour des statuts économiques qui amoindrissent leur protection sociale.

Ensuite, le fait est que l'association Entreprendre au féminin a, en 17 ans, accompagné 10 000 femmes et contribué à la création de plus d'un millier d'entreprises. La formation Émergence de projets, très appréciée, permettait aux porteuses de projet de réfléchir en profondeur à leur future activité, y compris en l'insérant dans leur quotidien personnel et familial, tout en fournissant des éléments techniques, juridiques, économiques.

Reconstruire une association agile et donner la priorité à l'accompagnement

Toutes installées dans l'entrepreneuriat, les repreneuses d'Entreprendre au féminin Bretagne pourront s'appuyer sur leurs expériences diverses et leurs réseaux respectifs, en lien d'ailleurs avec les autres réseaux économiques féminins (Les Premières Bretagne, Femmes de Bretagne) pour faire connaître leur action. L'idée est toujours de proposer un véritable accompagnement des femmes, dès l'idée de création d'entreprise, avec des ateliers concrets, des temps d'échange d'expérience, etc.

En termes de gestion et de fonctionnement, la nouvelle structure misera sur la transversalité, l'implication directe des femmes entrepreneuses dans l'action associative, la priorité donnée à l'accompagnement des porteuses. Des contacts avec les institutions susceptibles de financer de nouveau Entreprendre au féminin Bretagne (collectivités locales, France Travail, programmes européens gérés par la Région) sont en cours. L'engouement pour la relance de l'association est en tout cas palpable du côté des femmes, entrepreneures ou en projet.