Je me souviens de ma première rencontre avec Elisabeth. C'était à l'occasion d'un stage d'interprétation au Pôle Théâtre de Quimper. Elle était prise jusqu'à la taille dans un mamelon rouge bricolé dans un parapluie et une immense robe de bal. C'était l'été. Elisabeth jouait un extrait d'Oh les beaux jours de Beckett. Winnie était là. Elle est restée.

Depuis, nous nous retrouvons régulièrement et nous parlons pendant des heures de théâtre et de nos expériences de comédiennes en fleurs, enfin… La conversation s'interrompt peu et Winnie souvent s'immisce. Je ne sais pas toujours qui parle. Il semble qu'Elisabeth non plus. Quant à Winnie… eh bien…

Remerciements

Un grand merci tendre à Elisabeth, à Winnie et à Nathalie Maury (pour ses merveilleuses photos)

Salutations mains sur le cœur à Beckett

Winnie c'est quand qu'on joue? un documentaire réalisé par Marine Chanourdie