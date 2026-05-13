L'autoconsommation collective d'électricité s'implante à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h. Produit avec une éolienne et une centrale solaire depuis Logonna-Quimerc'h, le courant passera par le réseau, mais son coût modique profitera uniquement aux foyers, entreprises et collectivités locales voisines qui adhéreront au projet. Une première !

Le site internet de Logavel énergie

Sur le terrain familial des Queffelec à Logonna-Quimerc'h (commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h) une petite éolienne de 40 mètres et quelques panneaux solaires sur le toit d'un hangar vont être installés en été 2026. Le projet est l'œuvre d'une fratrie : un ingénieur énergéticien et une météorologue, et il a été financé avec l'aide de l'Europe et de la Région Bretagne.

Début de production d'électricité locale en automne 2026

C'est à la rentrée 2026 que la production commencera. L'électricité passera par le réseau Enedis, mais sera réservée aux foyers et entités économiques ou publiques inscrits, situées dans un rayon de 10 km autour du site de production. C'est ce qu'on appelle une boucle d'autoconsommation collective d'électricité.

La production est estimée à 1200 - 1300 Mégawatts par an, ce qui ne suffira pas à couvrir tous les besoins, même en associant solaire et éolien (il peut y avoir des nuits sans vent...). Les adhérents garderont donc leur fournisseur historique et paieront l'électricité consommée et répartie au prorata de la production de Logavel énergie (un compteur Linky est requis pour le calcul de la répartition).

On peut dès aujourd'hui pré-adhérer sur le site internet de Logavel énergie, puis adhérer à l'association d'autoconsommation collective (sans frais) quand elle verra le jour ; ensuite, on paiera sa facture avec un abonnement Enedis incluant l'autoconsommation collective (surcoût de 4 à 8 € par an).

Échapper aux fluctuations internationales des prix de l'énergie

Logavel énergie s'engage à une évolution des prix de son électricité limitée aux coûts de maintenance de l'éolienne, soit un prix non soumis aux fluctuations des marchés internationaux de l'énergie. Si la production perdure jusqu'en 2050 (durée de vie potentielle de l'éolienne et des panneaux photovoltaïques), le choix peut s'avérer très pertinent dans un contexte de tension sur les approvisionnements énergétiques.

Il ne s'agit pas d'un investissement (l'éolienne et les panneaux sont déjà financés), on n'a aucun engagement financier et on peut renoncer à acheter le courant de Logavel énergie à tout moment, comme avec n'importe quel fournisseur d'énergie.