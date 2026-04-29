Locus Solus, maison d'édition de Châteaulin nous présente chaque premier jeudi du mois dans Lem la quotidienne ses dernières actualités. En mai 2026, pas moins de huit publications et un passage remarquable au festival BD Étonnants voyageurs de Saint-Malo, sous le signe des 400 ans de la Royale.

Le site internet de Locus Solus

Le livre événement du mois est Royale ! 400 ans sur tous les océans, une BD qui rassemble les œuvres d'une dizaine d'auteurs, sous la coordination de l’Amiral François Guichard

et du comité Histoire de la Marine nationale, en coédition avec le Ministère des Armées, pour conter les 4 siècles de la Marine nationale, depuis l'époque où on l'appelait La Royale jusqu'à nos jours. Un livre qui sera mis à l'honneur sur le stand de Locus Solus au festival Étonnants voyageurs de Saint-Malo du 23 au 25 mai 2026.

La maison d'édition de Châteaulin participe également à la fête de la Bretagne à Paris et au premier festival de la BD historique et documentaire du château de Kerjean à Saint-Vougay les 23 et 24 mai 2026.

Parmi les autres parutions récentes de Locus Solus, notez :

trois catalogues d'exposition :

S ous toutes les coutures - Le vêtement au travail, collectif sous la direction de Pascal Aumasson. Coédition Musée Postal, Paris

collectif sous la direction de Pascal Aumasson. Coédition Musée Postal, Paris Explorations : une affaire d'État ? 300 ans d'histoire, des abysses à l'espace . Coédition Musée de l’Armée, Paris

. Coédition Musée de l’Armée, Paris Henri Rivière & Mathurin Méheut - Regards japonisants sur la Bretagne - Olivier Levasseur et Yann Le Bohec. Coédition Musée Mathurin Méheut, Lamballe (22) qui présente l'exposition jusqu'au 7 janvier 2027

une reparution pour les amoureux de nature,

Empreintes de la faune sauvage, Joris Munier & Guénolé Noirel. Préface d’Alain Goutal

et pour le jeune public, deux petits livres pratiques et ludiques et un album illustré :