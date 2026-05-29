Les parutions de Locus Solus à lire cet été

Publié le 03/06/2026
Il n'y a pas d'image pour ce contenu

Locus Solus, maison d'édition de Châteaulin nous présente chaque premier jeudi du mois dans Lem la quotidienne ses dernières actualités. En juin 2026 

Le site internet de Locus Solus  

  • Bugaled Breizh 37 secondes. Pascal Bresson et Erwan le Saëc. Réédition en version semi-poche
  • Gauguin et ses camarades de l'école de Pont-Aven au Pouldu, André Cariou (réédition de l'ex fonds Coop Breizh)
  • Maisons rurales en Cap Sizun. Région Bretagne. Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel
  • Henri Dupuy de Lôme Machines des mers et autres inventions. Coédition Musée de la Marine
  • Mémoires d'un cochon, Bernard Berrou (texte) et Nono (illustrations) 
  • Prévert l'irréductible Tentative d'un portrait, Hervé Hamon 
  • Le marin tatoué, Marie Détrée, préface d'Alexis de Prévoisin, Collection « La plume qui dessine »

L'équipe de Locus Solus participe à trois événements en juin : 

  • Le salon livre et art de Pontivy les 6 et 7 juin 2026
  • Les Fêtes maritimes de Brest du 10 au 14 juillet 2026 à l'occasion des 400 ans de la Marine nationale
  • Le Festival interceltique de Lorient (août) 