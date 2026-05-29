Locus Solus, maison d'édition de Châteaulin nous présente chaque premier jeudi du mois dans Lem la quotidienne ses dernières actualités. En juin 2026

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Bugaled Breizh 37 secondes . Pascal Bresson et Erwan le Saëc. Réédition en version semi-poche

. Pascal Bresson et Erwan le Saëc. Réédition en version semi-poche Gauguin et ses camarades de l'école de Pont-Aven au Pouldu, André Cariou (réédition de l'ex fonds Coop Breizh)

au Pouldu, André Cariou (réédition de l'ex fonds Coop Breizh) Maisons rurales en Cap Sizun . Région Bretagne. Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel

. Région Bretagne. Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel Henri Dupuy de Lôme Machines des mers et autres inventions. Coédition Musée de la Marine

Coédition Musée de la Marine Mémoires d'un cochon , Bernard Berrou (texte) et Nono (illustrations)

, Bernard Berrou (texte) et Nono (illustrations) Prévert l'irréductible Tentative d'un portrait, Hervé Hamon

Hervé Hamon Le marin tatoué, Marie Détrée, préface d'Alexis de Prévoisin, Collection « La plume qui dessine »

L'équipe de Locus Solus participe à trois événements en juin :