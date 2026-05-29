Les parutions de Locus Solus à lire cet étéPublié le 03/06/2026
Locus Solus, maison d'édition de Châteaulin nous présente chaque premier jeudi du mois dans Lem la quotidienne ses dernières actualités. En juin 2026
Le site internet de Locus Solus
- Bugaled Breizh 37 secondes. Pascal Bresson et Erwan le Saëc. Réédition en version semi-poche
- Gauguin et ses camarades de l'école de Pont-Aven au Pouldu, André Cariou (réédition de l'ex fonds Coop Breizh)
- Maisons rurales en Cap Sizun. Région Bretagne. Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel
- Henri Dupuy de Lôme Machines des mers et autres inventions. Coédition Musée de la Marine
- Mémoires d'un cochon, Bernard Berrou (texte) et Nono (illustrations)
- Prévert l'irréductible Tentative d'un portrait, Hervé Hamon
- Le marin tatoué, Marie Détrée, préface d'Alexis de Prévoisin, Collection « La plume qui dessine »
L'équipe de Locus Solus participe à trois événements en juin :
- Le salon livre et art de Pontivy les 6 et 7 juin 2026
- Les Fêtes maritimes de Brest du 10 au 14 juillet 2026 à l'occasion des 400 ans de la Marine nationale
- Le Festival interceltique de Lorient (août)